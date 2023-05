Agresión escolar en Lules: los padres piden respuestas

Luego de que Tucumán y el país se enteraran de que en una escuela de Lules un docente le habría hecho una llave de estrangulamiento a un alumno, todo se dividió. Inmediatamente surgieron dos versiones diferentes: la de los estudiantes (viralizada en un audio) y la de la institución, que asegura que el docente jamás tomó al estudiante con sus manos. Con el descargo del profesor Luis Néstor Véliz, la polémica se abrió en redes. Y la duda sobre lo acontecido es lo que más le duele a la familia.

Según lo que circuló en redes sociales, sabemos que el alumno habría sido estrangulado por el docente. Pero no se conoce en qué circunstancias; en el descargo que el mismo profesor realizó en Facebook, Luis Néstor Véliz dijo que solo quiso separar a dos estudiantes en una pelea; más tarde, en un descargo a la comisaría de Lules, la directora, María de los Ángeles Mesurado, confirmó esa versión y aseguró que el docente jamás habría tomado con sus manos a E.

“En ningún momento hice o quise hacer daño a nadie; sólo intervine ante una situación entre dos alumnos que creí estaban peleando, separándolos... eso fue todo -indicó en un comunicado-; jamás haría daño a un alumno. Soy un profesor recto que da y pide respeto; que enseña a sus alumnos a que cumplan con su estudio y con las reglas de la institución”, asegura el descargo del profesor en Facebook.

El docente, que fue apartado, aseguró que es todo mentira e iniciará acciones legales.

El pedido de los padres

En la reunión, afuera de la escuela, había padres de compañeros de E. y también de otros cursos. “Se congregaron aquí también de otras divisiones inferiores porque se preocupan; mañana o pasado les podría tocar este profesor, que ya tiene antecedentes y constancias, que no salen de un libro de actas. Hoy nuestro hijo podría estar discapacitado o bajo tierra. Este es un hecho de gravedad”, dijo a la prensa Juan Gómez, padre del estudiante presuntamente agredido.

“Se hizo una tomografía; y todavía falta hacerle un electrocardiograma y una resonancia. Queremos despejar todas las dudas porque perdió el conocimiento; le faltó el aire en la cabeza -advirtió-; por ahora, él está con miedo. Por eso pedimos más celeridad; ya ha pasado una semana y no hay ningún avance en la causa”, afirmó.

Norma Lizárraga, madre del estudiante, estuvo bastante conmovida y tendió a asentir con la cabeza. “No hubo ninguna pelea; mi hijo no está mintiendo. Sus compañeros tampoco; también dice el profesor que mi hijo le faltó el respeto. Es mentira, y si hubiera sido así, no le da el derecho a hacerle esto -reflexionó-; hoy E. no quiere volver al colegio. Está tirado en la cama y no quiere hablar con nadie”.

Violencia escolar en Lules: los padres piden respuestas a la Justicia y a la escuela

Los padres presentes destacaron que el docente no se interesó en saber el estado del alumno y que este fue socorrido por sus compañeros. “Jamás tuvo la delicadeza de acercarse a nosotros y pedirnos disculpas; de dar, como hombre, su explicación; de decir ‘me equivoqué. Le hice una broma y se me fue de la mano. Pido perdón’ -dijo y la justicia está lenta. [...] Además, el proceder de la institución y de la directora dejan mucho que desear”.

Respuestas de los directivos

Antes de citar a los padres de E. a una reunión en la escuela, los directivos leyeron a la prensa un escueto parte, en el que informaron su accionar con el caso: explicaron que cuando tomaron conocimiento del acto intervinieron en dos vías: “el problema legal, en marco del protocolo interinstitucional para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, infantil y/o maltrato. Se realizó la presentación correspondiente en la Unidad (Fiscal) de Decisión Temprana; el otro punto es el proceso administrativo -explica el comunicado-; se inicia el proceso en el Ministerio de Educación de la Provincia hasta que se resuelva el proceso judicial, y se garantiza la reubicación provisoria del docente, a fin de que no esté frente a alumnos”.

Por el momento, hay que esperar a que la Justicia realice las averiguaciones pertinentes. Existen dos investigaciones de forma paralela: una legal, iniciada a partir de una denuncia que hizo la familia de E. (el caso ya fue derivado a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos) y causa otra institucional: luego de que la escuela informó al Ministerio de Educación, el docente fue apartado del cargo y fue reubicado en tareas lejos de las aulas.