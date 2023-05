"Me gustaría un debate con Cristina Kirchner", señaló Horacio Rodríguez Larreta.

En medio de las versiones que volvieron a apuntar hacia una posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las próximas elecciones presidenciales, el precandidato y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que le gustaría competir contra la exmandataria y “debatir con ella el fracaso” de su administración junto al presidente Alberto Fernández.

En Radio Mitre, al mandatario de la ciudad de Buenos Aires le preguntaron esta mañana si le gustaría disputar la presidencia de la Nación contra Cristina Kirchner, a lo que respondió: “La verdad que sí. Me gustaría discutir con ella”.

Dentro de los puntos a discutir, el alcalde de la Ciudad incluyó el hecho de que durante la pandemia de coronavirus "se hayan cerrado las escuelas y abierto las cárceles, debatir por qué la Argentina solamente es amiga de Venezuela y de Cuba en el mundo, cómo se les fue de la mano la inflación y si creen que van a controlarla mandando militantes de La Cámpora a controlar los precios a los supermercados".

Al ser consultado acerca de si cree que tendría chances de ganarle en los comicios a la titular del Senado, respondió: "La gente quiere un cambio, la gente en la Argentina no da para más. El gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández fracasó, los argentinos ya decidieron que vamos a cambiar".

Respecto de las condiciones económicas en la que recibiría el país en diciembre dada una eventual victoria electoral, el jefe de Gobierno evaluó: “Para la gente ya es muy difícil hoy. Hay familias que no pueden pagar el alquiler a fin de mes, que tienen que cambiar a los hijos de escuela o que van al supermercado y el changuito es cada vez más chico. Ya es un drama hoy, pero con la misma convicción digo que vamos a bajar la inflación. Otros países lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Necesitamos un plan y un cambio duradero, que empiece por no gastar más de lo que tenemos”.

