Superclásico: Echeverri fue convocado para el partido de reserva

Este domingo, River Plate y Boca Juniors protagonizarán una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en el estadio Mas Monumental y en la previa, el cuerpo técnico de Martín Demichelis mantuvo una reunión en torno a la situación de Claudio Echeverri, una de las grandes promesas del club que se reincorporó a las prácticas.

El juvenil de 17 años, que volvió después de haber sido figura en el seleccionado Sub 17 que disputó el Sudamericano de Ecuador y obtuvo el pasaje al Mundial de la categoría, sumó algunos minutos en las prácticas con el plantel de la primera del Millonario y, según supo Infobae, dejó una grata impresión en el entrenador. La actuación del Diablito esta semana fue tan buena que surgió la duda sobre si era conveniente convocarlo para el gran duelo del fin de semana.

En River Plate saben que Echeverri, dueño de una gambeta única, puede convertirse en una gran estrella, pero temen que llevarlo demasiado rápido provoque el efecto inverso. Es por eso que Demichelis, Javier Pinola y Germán Lux organizaron un meeting para charlar sobre qué era lo más conveniente. Así, se tomó la decisión de que el futbolista jugará el Superclásico de la Reserva el sábado, pero no el del domingo.

Además del Diablito, Franco Alfonso y Tomás Castro Ponce también fueron incluidos en la nómina para jugar ante Boca Juniors en Reserva, que se celebrará el sábado desde las 11 AM en Boca Predio, en Ezeiza. Todos aquellos que quieran seguir el partido del Proyección 2023 podrán hacerlo únicamente a través de la plataforma de la Liga Profesional de Fútbol. Para disfrutarlo de forma gratuita y exclusiva, hay que ingresar a la página web www.lpfPlay.com y registrarse.

El jugador del Millonario fue la gran figura del seleccionado argentino en el Sudamericano, pero en una entrevista durante ese certamen dejó en claro que no es sencillo cargar con la responsabilidad de ser una estrella: “Hablé con mi familia sobre este tema porque me pasan muchas cosas siendo tan chico. Como que siento mucha presión de la gente y tengo que convivir con eso. A veces me estresa o me cansa, por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que la verdad que es un montón, pero estoy muy bien acompañado. Estoy muy contento también”. Justamente por eso el cuerpo técnico de River Plate sabe que no es momento para quemar etapas.

En la mira de varios clubes

Nacido el 2 de enero de 2006 en Resistencia, Chaco, el zurdo se desempeña naturalmente como enganche, aunque puede jugar también unos metros más arriba. La prensa española lo catalogó como “el nuevo Messi” y tanto Real Madrid como Manchester City lo tienen en la agenda. Pero no son los únicos. Desde hace varios meses, incluso antes que el Diablito firmase su contrato como profesional (lo firmó el 2 de enero de este año, justamente el día de su cumpleaños), París Saint-Germain le sigue los pasos.

Su ascenso dentro del club de Núñez fue meteórico pese a que las competencias juveniles en el país estuvieron un tiempo prolongado detenidas producto de la pandemia del coronavirus. Con solo 16 años debutó de manera oficial con la Reserva en octubre del 2022 (marcó un tanto en la victoria contra Patronato en el River Camp) y en la temporada siguiente se convirtió en una pieza habitual para Marcelo Escudero. Martín Demichelis, por su parte, lo incluyó en la lista de buena fe para disputar la Copa Libertadores.

Por todo esto, no es descabellado pensar que su debut en la máxima categoría se dará en los próximos meses, pero no será este fin de semana ante Boca Juniors. Sus admiradores deberán seguir esperando.

Fuente: Infobae