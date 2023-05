Candelaria Tinelli contó que recayó en su cuadro de bulimia

Candelaria Tinelli decidió defenderse de los ataques que recibió en las redes sociales durante las últimas horas. Desde que la modelo concedió una nota al programa LAM (América) para hablar sobre algunos aspectos de su vida personal y blanquear si participará o no en la edición de Bailando de este año, se enfrentó a innumerables mensajes en los que abundaron fuertes críticas hacia su físico.

Por esa razón, la influencer no dudó en postear un fuerte descargo en sus historias en Instagram, dirigida directamente contra sus detractores, a la par que hizo una dolorosa revelación: “Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan. ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia”. Luego disparó: “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia. Estoy pasando un momento choto, por eso estoy así”.

Jorge Rial habló de su salud: “Todo evoluciona muy bien"

Después del infarto que sufrió el pasado domingo a la medianoche, Jorge Rial evoluciona favorablemente y permanece internado en la Clínica del Country, en Bogotá, Colombia, donde se encontraba de vacaciones.

En las últimas horas, el conductor apareció en su cuenta de Instagram, donde publicó una historia en la que dio detalles de su salud y reveló que se pudo dar su primer gusto después del complicado momento que atravesó.

“Me pegué mi primera ducha”, comentó el ex Intrusos. Junto a una foto en la que mostró un vaso descartable, añadió: “Y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)”.

Cómo sigue la salud de Jorge Rial

En esa misma story, el conductor de Argenzuela (C5N) explicó cómo se siente y agradeció a los médicos que lo están atendiendo. “Todo evoluciona muy bien gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country”.

El último parte médico de Jorge Rial

Jorge Rial se recupera tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio en Bogotá, Colombia. Según el parte médico que comunicaron desde el centro de salud donde se encuentra internado, el periodista responde favorablemente al tratamiento al que está siendo sometido y manifiesta una evolución favorable de su dolencia cardíaca.

“El paciente argentino, quien ingresó al servicio de urgencias de nuestra Clínica el pasado 29 de abril, ha respondido favorablemente al tratamiento de un equipo interdisciplinario de médicos en esta institución”, expresa el comunicado que compartió la Clínica del Country de Bogotá.

Y añade: “Con el fin de brindar toda la atención necesaria, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y de acuerdo con su evolución, los especialistas definirán el posible traslado a una habitación para continuar con su tratamiento intrahospitalario, mientras se encuentra en condiciones estables para el regreso a su país”.

“Otros detalles hacen parte de la reserva de la historia clínica. Para la Clínica del Country es una prioridad el cuidado y atención de los pacientes y sus familias. Este comunicado se emite con la aprobación de los familiares del paciente”, completa el parte.