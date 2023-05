Clan Contreras: tres miembros fueron condenados

Este viernes 5 de mayo de 2023, José Roberto Contreras alias “el pelao”, Sebastián Contreras y Cristian Contreras alias “el rengo” fueron condenados a las penas de diez, ocho y tres años de prisión por los delitos de robo agravado por ser cometido con arma no secuestrada en grado de tentativa, y tenencia ilegal de armas de fuego de guerra. Intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila.

El Ministerio Público Fiscal convocó a una audiencia a los fines de presentar un convenio de juicio abreviado al que arribó en forma conjunta con los imputados y sus defensas. A los encartados se los acusó de cometer ocho hechos delictivos entre el 21 de febrero de 2022 y el 3 de febrero de 2023 en distintas partes de zona sureste de esta capital.

La Fiscalía, representada por la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, describió cómo sucedieron los hechos, presentó las pruebas reunidas durante la investigación y sostuvo que la calificación legal para José Roberto “el pelao” Contreras es de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego no secuestrada, cuatro veces en calidad de autor y cuatro veces en calidad de coautor y se pidió la pena de diez años de prisión de cumplimento efectivo mientras que, a Sebastián Contreras, se lo encontró culpable del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego no secuestrada, en concurso real con robo agravado por uso de arma blanca , dos veces en calidad de autor, una como co autor y la pena de ocho años de prisión efectiva, en tanto a Cristian “el rengo” Contreras se le adjudicó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, en calidad de autor, y se pidió tres años de prisión de cumplimiento condicional más reglas de conducta.

El juez actuante declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado, y ordenó el inmediato traslado de los condenados a la unidad penitenciaria correspondiente.

Los hechos

Primer hecho: En fecha 21 de febrero de 2022 a horas 18:30 aproximadamente, en circunstancias en que la primera víctima llevó a un empleado hasta su domicilio ubicado en calle Las Heras al 3200 de la ciudad Capital, se le acercó José Roberto Contreras, quien le abrió la puerta del lado del conductor y le puso un arma de fuego en la cabeza diciendo quédate quieto que estás ajustado mientras le exigía que le entregase el teléfono celular. La víctima que simulaba buscar el dinero, tomó un destornillador con el que tiró un puntazo contra Contreras pegándole en la mano, por lo que el delincuente se dio a la fuga sin sustraer pertenecia alguna.

Segundo hecho: En fecha 9 de diciembre de 2022 aproximadamente a horas 04:00, en circunstancias en que la segunda víctima se encontraba reunido en la casa de un tío, con domicilio en Barrio Alejandro Heredia, calle Entre Ríos al 3200 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, junto a sus primos, en razón de asistir a su familiar que había pedido ayuda porque estaba siendo amenazado por la familia Contreras, se dirigió a un kiosco ubicado en la calle Entre ríos y Pérez Palavecino, cuando fue sorprendido por “El pelao” Contreras quien, de manera agresiva le dijo “dame el teléfono celular vos gil de m ...”. Al resistirse Contreras sacó un arma de fuego y le realizó un disparo en el hombro izquierdo produciendo heridas, por lo que fue trasladado al hsopital en la motocicleta deun amigo.

Tercer hecho: En fecha 31 de diciembre de 2022 alrededor de las 23:50 horas la tercera víctima se encontraba en avenida Democracia y calle Entre Ríos, cuando desde un pasillo salieron dos sujetos, a los cuales los pudo reconocer ya que se trataban de Facundo Contreras y “El pelado” Contreras quienes con armas de fuego se cruzaron por delante y comenzaron a amenazarla diciéndome que les entregara la motocicleta en la que circulaba. Por ese motivo detuvo la marcha y le entregó el rodado, retirándose estos sujetos del lugar rápidamente.

Cuarto hecho: En fecha 7 de febrero de 2023, en momentos en que la cuarta víctima circulaba en su motocicleta por avenida Democracia y calle Heras, donde se encuentran unas vías del tren, apareció José Roberto Contreras, quien por amenazas con arma de fuego le sustrajo motocicleta, celular y billetera.

Quinto hecho: En fecha 25 de enero de 2023, la quinta víctima se encontraba esperando el colectivo, en avenida Democracia, “El pelao” Contreras se acercó y mediante amenazas con un arma de fuego le sustrajo su celular, para luego exigirle que le entregara la mochila. Ante la negativa el sujeto tomó la mochila y comenzó a forcejear al punto de romperla para poder quitársela.

Sexto hecho: El día 24 de enero 202,3 a horas 22:30 aproximadamente, se encontraba la sexta víctima en la vereda de su casa ubicada en calle Pérez Palavecino al 517, San Miguel de Tucumán, junto a su familia cuando apareció una motocicleta muy cerca de ellos, en la cual iba “el pelado” Contreras, por lo que de inmediato corrieron hacia el interior de la vivienda. El imputado también y, mediante amenazas de arma de fuego le sustrajo el teléfono celular y la billetera a la dueña de casa.

Séptimo hecho: En fecha 3 de febrero de 2023 a horas 20:50, la séptima víctima se dirigía a su domicilio ubicado en calle Mariano Moreno al 3016, San Miguel de Tucumán. Media cuadra antes de llegar se le acercó una motocicleta a bordo de la cual circulaban Cristian Contreras y José Roberto Contreras. “El pelao” se bajó y mediante amenaza con arma de fuego, realizando además un disparo al aire, le obligó que le entregara su bicicleta de color negra rodado 29, para lo cual derribó a la víctima que terminó golpeado en su brazo derecho.

Octavo hecho: En fecha 5 de febrero de 2023 a horas 19:30 personal de la División Robos y Hurtos que realizaba recorridos preventivos por calle Jujuy 3500, San Miguel de Tucumán, divisaron a una persona de sexo masculino que se movilizaba en una motocicleta Honda, al querer realizar un control respecto al rodado, el sujeto se dio a la fuga mientras insultaba al personal policial quelogró darle alcance calle Ayacucho y pasaje 2 de Abril, continuando con su actitud de insultar al personal policial y resistirse al control respecto al rodado, por lo que procedeieron a detenerlo e identificarlo como José Roberto Contreras.

El 6 de febrero de 2023 a horas 01:00, se presentó la octava víctima, quien manifestó que deseaba realizar una denuncia, ya que por las redes sociales había tomado conocimiento que Contreras estaba preso, la misma manifestó que es madre de un joven, quien resultó herido por un disparo de arma de fuego, luego de intentar escapar de dos sujetos que le querían sustraer su motocicleta y que su hijo logró identificar a uno de los autores como “el pelao” Contreras