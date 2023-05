Cuánto vale tu auto usado: los precios de mayo

La venta de autos usados tuvo una baja en el mes de abril. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes pasado se comercializaron en el mercado argentino 130.167 vehículos usados, una baja del 0,15% comparado con el mismo mes del año anterior, cuando se vendió una cifra levemente superior de 130.364 unidades.

En la comparación con marzo de este año, mes en el que se comercializaron 146.826 vehículos, la caída llegó al 11,36%. “En los cuatro primeros meses del año se vendieron 521.650 vehículos usados, se registró una suba del 2,28% con respecto a igual período de 2022, cuando se vendieron 510.023 unidades”, detallaron desde la cámara.

“Finalizó el mes de abril con ventas prácticamente iguales al mismo mes del año pasado y crecimiento en los primeros cuatro meses del 2023. ¿Pero cuál es la realidad del sector? La actualidad marca una demanda sostenida frente a un stock que es bajo, por lo tanto, indudablemente los precios van a subir”, dijo el presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe.

“Si hay reposición de vehículos, más o menos del mismo valor y del mismo kilometraje y modelo, las agencias venden, sino esperan como el resto de los sectores comerciales, donde si no hay reposición tienen la mercadería retenida. No es una especulación, solamente la necesidad de mantener el capital. No son los dólares ni los pesos, el capital es la cantidad de autos de la misma calidad y tipo que tenemos en stock”, expresó el directivo.

“El mercado en general no va a cambiar mucho, ni por la suba del dólar, ni solamente por la inflación. Esos ajustes se van haciendo de acuerdo a los gastos internos fuera del vehículo en sí, como los aumentos de impuestos, los alquileres, los gastos generales de administración, de esa manera va aumentando los precios del autos para poder sostener la actividad”, mencionó Príncipe.

El ranking de los 10 autos usados más vendidos en abril

VW Gol y Trend: 7.666 unidades

Chevrolet Corsa y Classic: 4.284 unidades

Toyota Hilux: 3.911 unidades

Renault Clio: 3.339 unidades

Ford Fiesta: 3.067 unidades

Ford EcoSport: 2.841 unidades

Fiat Palio: 2.786 unidades

Ford Ranger: 2.752 unidades

Ford Ka: 2.708 unidades

Ford Focus: 2.662 unidades

Aquí la lista de precios de autos usados



En cuanto al mercado de automóviles 0 km, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante abril pasado fue de 34.311 unidades, lo que muestra una suba interanual del 7,7% ya que en abril de 2022 se habían registrado 31.866 vehículos.

Si la comparación es contra marzo pasado, hay una baja del 14%, ya que en ese mes se habían patentado 39.881, aunque es importante contemplar que abril tuvo 18 días hábiles, cuatro menos que los 22 de marzo: el promedio diario de operaciones, las 1.907 unidades de abril superan al promedio diario de marzo que tuvo 1.813 patentamientos por día. De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 155.069 unidades, esto es un 11,6% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 139.002 vehículos.

“Seguimos con buenas cifras en abril lo que ratifica un buen comienzo de año con un crecimiento interanual positivo, lo que evidencia que, más allá de esta coyuntura compleja, nuestro sector está logrando canalizar esa búsqueda de preservar el valor con la posibilidad de disfrutar el bien adquirido. Para que esta tendencia no se detenga, lo más importante es seguir emparejando los modelos disponibles, en su gran mayoría de origen nacional, a la intención de compra de los clientes”, dijo el presidente de ACARA, Ricardo Salomé.

“Muchas veces se acercan por un determinado vehículo y entienden la conveniencia de elegir otro similar por la oportunidad que se presenta, aquí está la clave que explica que sigamos activos, con una oferta limitada pero que responde a una demanda sostenida. También es importante destacar que la producción de las fábricas está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy superan el 60% del mercado, lo que nos da la idea de que esta tendencia va a continuar durante lo que queda del año, más allá de cuestiones cambiarias y electorales”, agregó.