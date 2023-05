Los hermanos Díaz, Francisca, de 91 años, y Florencio, de 80, resisten en un antiguo pueblo llamado Matagusanos, localizado en San Juan, Argentina. Viven sin agua potable ni luz eléctrica.

El pueblo está ubicado en la legendaria ruta 40, donde a la fecha pasan pocos vehículos y menos transeúntes.

“El tiempo se ha olvidado de nosotros y ya no envejecemos más”, cuenta el hombre que ha perdido esperanzas, sin embargo reconoce que vive en un lugar hermoso; aunque su nombre no es tan atractivo.

Matagusanos está lejos de todo. A 40 kilómetros de San Juan Capital

Se llama así porque ahí no crece nada. “No hay vida, la tierra es seca y arcillosa, las semillas se mueren solas y ni los gusanos aguantan”, explica Florencio.

En esta localidad, la tierra es seca, debido a las temperaturas extremas: más de 40 grados y 10 grados bajo cero.

Los hermanos están en esta localidad desde 1991. No han pisado una escuela. “Vine a acompañarla a ella, somos hermanos muy unidos”, confiesa el hombre.

Hasta abril de 2021, vivían con uno de los hijos de Francisca. Sin embargo, la joven se fue a vivir a Albardón, un pueblo vecino. “El otro hijo viene cada quince días, o cuando se acuerda”, dice la mujer.

Los hermanos confiesan que han sentido ganas de volver a su ciudad natal: Valle Fértil. Sin embargo -dicen- no imaginan vivir en un lugar con las puertas cerradas por la inseguridad.

La casa, ensamblada con ladrillos de adobe, remiendos y madera

La ruta 40 es una columna vertebral mitológica que adhiere nuestro mapa a la Cordillera de la Andes, pasan cientos de autos por día. “A veces paran de otros países pero no les entiendo el idioma, sacan fotos, nos abrazamos y se van”, dice Florencio.

y 22 de Talacasto, donde existe un parador que es una parada obligada de los viajeros, la única conexión a internet posible en este territorio con escasa vegetación.

“Hay días que no tenemos qué comer”, reconoce Florencio. Son jubilados, cobran la mínima y una vez por mes salen a cobrar “al centro”. Francisca, que tiene pleno control de la casa, a pesar de ser la más anciana, es muy activa. Ella llama a un remise. ¿Cómo lo hace? Tiene un viejo celular de primera generación y debe subir al techo de la casa.

La radio a pilas es una compañía; la cuidan como oro. “¿Ya ha renunciado el presidente?”, se pregunta. También hasta cuándo seguirá la guerra de Rusia con Ucrania. El 14 de mayo hay elecciones en San Juan. “Nosotros ya no votamos, no me interesa la política, estamos fuera del sistema”, argumenta Florencio.

Existe un enemigo: las víboras, que ejercen su derecho de poder habitar la casa. Tienen que luchar con ellas, es una contienda diaria. “Todavía monto”, reconoce Florencio cuando mira a su yegua, que le devuelve la mirada. “Los caballos son mejores que los autos, podés andar por todas partes y no necesitan combustible”, cuenta. Aunque hay un por qué los animales le responden con un respeto indisimulable. Les habla, es una relación natural, un tributo justo que exige la soledad. “Ellos entienden lo que les digo y el animal te agradece”, advierte.