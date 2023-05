Por orden del magistrado interviniente en la causa, la Policía de la Ciudad realizó este jueves un allanamiento en las instalaciones del Jardín de Infantes Nucleado C DE 9, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El operativo constó en la inspección ocular del establecimiento educativo, aula por aula, y una filmación integral para aportar a la investigación registros del edificio y poder cotejarlos con los comentarios que hicieron los menores y padres denunciantes.

Como se sabe, las denuncias implican a una maestra y dos auxiliares que presuntamente hacían cantar a los alumnos y proponían un baile donde los chicos se tenían que bajar los pantalones.

Hasta el momento se radicaron "al menos 10 denuncias" de familias de niñas y niños que asisten a la sala de 4, aseguró Mariela, una de las primeras mamás que formalizó una denuncia y cuyo hijo asiste a ese curso, junto con "aproximadamente 20 chicos más".

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26, que conduce el juez Ignacio Kirszenbaum, tras una denuncia realizada el sábado en la Comisaría Vecinal 14 A por la madre de un alumno.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad se informó que a las docentes denunciadas "se les inició un sumario y fueron inmediatamente separadas de sus cargos mientras avanza la investigación judicial".

Investigan al fundador del grupo Menudo por acusaciones de abuso sexual



Las autoridades de California investigan las denuncias realizadas por el exintegrante Roy Rosselló en la nueva serie "Menendez + Menudo: Boys Betrayed".

A la vez que la plataforma de streaming norteamericana Peacock estrenó una serie sobre el grupo juvenil puertorriqueño Menudo, Edgardo Díaz, fundador de la banda, comenzó a ser investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles por acusaciones de abuso sexual contra un exmiembro del conjunto en la década de 1980.

La información cursada al periódico Los Angeles Times indicó que la investigación se centra en un ataque supuestamente ocurrido en el Hotel Biltmore, ubicado en el centro de Los Ángeles.



Aunque la serie documental “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, no se centra en la figura de Díaz, allí Roy Rosselló, exmiembro del grupo que fue sensación mundial en los ’80 y que también integraron los hermanos Menéndez y los reconocidos Ricky Martin y Draco Rosa, expresó: “Yo fui el único integrante que no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré en Menudo porque Edgardo (Díaz) simplemente me vio y se enamoró de mí”.

Rosselló alegó que Díaz lo llevó a una habitación de un hotel, lo ató a la cama, lo golpeó con una toalla mojada y lo violó después de descubrir que con sus compañeros había invitado chicas de su edad a ese alojamiento.

“Él me dijo: 'Más vale que esta sea la última vez que te vea con una mujer porque eres mío. No te voy a compartir con nadie’”, aseguró el actor y cantante, de 53 años.