"Desde Libertad Avanza me dieron la orden de bajarme", explicó Alvarenga, quien figura como candidata a gobernadora en una lista a la que pide que nadie vote.

Candidata a gobernadora de Milei pide ahora que no la voten

Hace unas horas, el partido que conduce Javier Milei, La Libertad Avanza, comunicó oficialmente la prohibición para el uso del sello partidario, los recursos de campaña y la imagen del propio precandidato a todos los armados libertarios del interior del país.

"Comunicamos desde el espacio que conduce Javier Milei que nuestro objetivo son las próximas elecciones presidenciales 2023", advirtiendo que los “esfuerzos y recursos en términos de fiscalización y comunicación estarán (únicamente) destinados a ese fin". Asimismo, indica que “los símbolos e imágenes de Javier Milei 2023 y sus alianzas, se reservan exclusivamente para las elecciones nacionales".

De esta manera y en el marco de las numerosas elecciones provinciales que se han desdoblado de la nacional, las agrupaciones y alianzas que Milei pudo tejer en varias provincias no pueden ni podrán utilizar su imagen ni su nombre para hacer campaña.

Aunque la comunicación oficial se conoció el miércoles y causó revuelo entre varios referentes libertarios de otros tantos distritos, la decisión de los libertarios porteños de sabotear a sus propios candidatos en el interior parece venir de antes.

Por ejemplo, en Misiones, donde se presentó la lista de La Libertad Avanza para la gobernación pero luego el espacio derechista decidió no competir. La Justicia Electoral de esa provincia no dio el consentimiento para el retiro de la boleta y ahora, insólitamente, su principal candidata pide a gritos que no la voten.

Se trata de Ninfa Alvarenga, presidenta del Partido Libertario misionero y precandidata a gobernadora, quien afirmo que “ni el espacio ni yo, participamos de estas elecciones. Renunciamos el día 8 de abril. No hicimos campaña”.

“El no haber aceptado nuestra renuncia y estar de prepo en las boletas, es una trampa del Tribunal Electoral renovador en connivencia con el partidito que iba a ser el vehículo. Nos cansamos de hacer peticiones en la justicia y no obtener respuestas. Esto es un feudo, señores. No voten a la lista 644”, pidió a los misioneros.

“Desde Libertad Avanza me dieron la orden de bajarme” de las elecciones provinciales del próximo domingo 7 de mayo, explicó Alvarenga a medios locales.

