Sabrina Rojas decidió aclarar los tantos e hizo un fuerte descargo en redes sociales por los titulares de diversos medios que hablaron de su relación con Tucu López.

"No sé bien quién publicó primero. Pero no puedo creer cómo todos los portales replican algo que jamás dije" , empezó Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram donde señaló uno por uno todos los titulares que resultaron falsos.

"Tampoco sé cómo alguien se levanta un día y se le ocurre escribir porque sí, algo completamente inventado, donde dicen que cuando llegué de viaje fui abordada por periodistas y a ellos les dije estas cosas" , dijo la actriz y aclaró: "Cuando llegué solo me esperaba mi camioneta. No había nadie y nadie me escribió para preguntarme nada".

"No sé si hago bien en aclararlo, pero hay veces que no puedo dejar pasar que pongan cosas que jamás dije, como muchas otras, pero hoy sólo me voy a referir a esto", concluyó.

Cuáles fueron las frases falsas que enojaron a Sabrina Rojas

La separación de Sabrina Rojas y el Tucu López fue sorpresiva y los rumores apuntan a una infidelidad.

Al parecer, el locutor fue visto en un boliche con una mujer y este trascendido hizo enojar a la actriz que, por el momento, no se reconcilió con el conductor.

Sin embargo, lo que enojó a Sabrina Rojas fue la supuesta frase que habría dicho sobre la posibilidad de volver con el Tucu. “No lo pienso perdonar”, fue lo que habría dicho ella y que reprodujeron otros medios. “Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”.

Fuente: Caras