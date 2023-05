A menos de dos meses del cierre de listas, en el Frente de Todos continúan las discusiones sobre los candidatos que encabezarán las elecciones, tanto a nivel nacional, como en las distintas provincias. Desde el kirchnerismo ya presionan para que Axel Kicillof se presente como precandidato a Presidente, aunque el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo este jueves que está dispuesto a ir por la reelección bonaerense.

En este contexto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz opinó que el Frente de Todos “necesita tener una estrategia electoral”, y aseguró que en el territorio bonaerense aún resta definir si habrá un candidato único o habrá varias fórmulas en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

“No está definida la estrategia en la provincia, si hay candidaturas únicas o si hay dos o tres fórmulas a la gobernación. Quienes estamos acostumbrados a poner el cuerpo, estamos acostumbrados a ganar y a perder elecciones. Tenemos que seguir pensando que nadie sobra en el Frente de Todos, que cada militante político puede no encontrase identificado con la gestión de Axel Kicillof y que hay hombres y mujeres que podemos representar también la sumatoria de ideas”, dijo la ministra de Desarrollo Social de la Nación.

Por su parte, Tolosa Paz admitió que el actual gobernador Axel Kicillof es “el candidato más fortalecido”, pero advirtió que “es necesario tener respeto, porque el Frente de Todos necesita tener una estrategia que se defina en la mesa de la dirección técnica entre Alberto y Cristina, porque el partido se juega con reglas claras, con los jugadores con los roles claros y específicos, y también entendiendo como sale a jugar la oposición el 13 de agosto”.

“No sé cuál es el miedo que puede tener alguien a someterse a 40 años de democracia al voto popular para que se definan las fórmulas, lo digo yo que fui candidata a selección única en la última elección y me toco ir a unas PASO con 5 contrincantes”, sostuvo la funcionaria, una de las más cercanas al presidente Alberto Fernández.

“No digo que la solución sea lista única o PASO, todavía esa definición no se dio, cuando se dé se establecerán las reglas, las fórmulas, y todos los jugadores que no se sientan sintetizados por el gobernador Kicillof irán a una PASO”, agregó.

Victoria Tolosa Paz es una de las funcionarias más cercanas al presidente Alberto Fernández. (Foto: captura de Twitter/@vtolosapaz)

Con respecto a las fórmulas presidenciales, Tolosa Paz aseveró: “Estamos en un estadio donde no estamos discutiendo candidaturas, y queremos que las fórmulas presidenciales las elija el pueblo argentino, porque necesitamos democratizar a nuestro frente político y trabajar mucho sobre esas reglas de juego, que es imposible pensar que vamos a poder escribir si no hay un encuentro entre Alberto y Cristina que determinen cómo y de qué manera salimos los jugadores, en qué puestos y en qué lugar, para ser un frente competitivo”.

Kicillof volvió a agitar su candidatura en la Provincia de Buenos Aires: “Estoy disponible para esa tarea”

En pleno clima de definiciones de cara a las próximas elecciones, Axel Kicillof volvió a desligarse de una potencial precandidatura a Presidente, como le piden desde un sector del kirchnerismo, y nuevamente dejó en claro que quiere ir por la reelección en la Provincia de Buenos Aires.

“Estoy trabajando para que sea reelegido este proyecto en la provincia de Buenos Aires”, señaló Kicillof luego del acto de egreso de cadetes de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” que encabezó junto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

El gobernador bonaerense volvió a enviarle un mensaje al sector encabezado por Máximo Kirchner, que le pide que se postule como candidato a Presidente, y aseguró que está en plenas conversaciones con intendentes de toda la provincia para armar la estrategia electoral en el distrito.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a agitar su candidatura a la reelección. (Foto: Provincia de Buenos Aires).



El mandatario provincial aseguró que la mayoría de los espacios que conforman el Frente de Todos le piden que vaya por la reelección, y adelantó que puede estar cerca su relanzamiento: “Por supuesto. Obviamente, como todavía no hay definiciones en diferentes planos, tampoco la estrategia de la Provincia va a estar separada”.

Si bien dijo que el acto junto a Berni no fue un lanzamiento y aseguró que no se trata de “una decisión individual o una cuestión de aventuras personales”, cuándo fue consultado por el pedido de los jefes comunales, respondió: “Obviamente que escucho esas voces. Hoy me voy a reunir con sindicatos y organizaciones sociales. El pedido es permanente y yo obviamente que estoy disponible para esta tarea”.