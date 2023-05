La salud de Antonio Gasalla dio que hablar en las últimas semanas, luego de que lo trasladaran en ambulancia desde su casa en Barrio Norte hasta un centro médico para ser evaluado con un chequeo general. Ante las especulaciones de que fue víctima de diversos robos en las últimas semanas, la familia del actor emitió un comunicado que dieron a conocer en Socios del Espectáculo (El Trece).

“Ante las diversas que están circulando en distintos medios de comunicación vinculadas a la salud y bienestar del señor Antonio Gasalla, y con la finalidad de evitar informaciones confusas o incorrectas, nos vemos en la necesidad de aclarar los siguientes aspectos”, comienza el documento que leyó Rodrigo Lussich.

Y continúa: “El señor Antonio Gasalla padece desde fines del año 2019, principios de 2020, una afección en su salud mental que ha ido desde entonces afectando su capacidad cognitiva y su juicio”. Además, en el comunicado se remarca que “desde las primeras manifestaciones de esta enfermedad” el actor “fue evaluado por profesionales de la salud”. “Desde entonces se ha procurado su cuidado, adecuado control y contención, preservando la intimidad de Antonio y el respeto a su imagen pública”, agrega.

El comunicado también hace referencia a la mujer que decía ser amiga del actor, la cual la familia asegura que quería desvalijarle la casa al actor, aprovechándose del vulnerable momento de salud que está atravesando. “El aparente control que esta persona ejercía sobre él, llegó incluso a obstaculizar el contacto con su familia”, aseguran en el escrito. También explican que “se decretó la prohibición de contacto de la persona que se había introducido en su domicilio, y se ordenaron las medidas necesarias para atender la salud del Sr. Antonio Gasalla”.

Finalmente, el documento hace referencia a la situación actual del actor. La familia explica que “se encuentra ingresado en un establecimiento de su Medicina Prepaga con la finalidad de realizarse estudios y tratamientos clínicos necesarios para estabilizar su cuadro general de salud, hallándose estable”.

Cómo es el estado de salud de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla atraviesa un complicado momento de salud a sus 82 años y así lo dio a conocer Marcelo Polino, su íntimo amigo, semanas atrás. Incluso, a raíz de su deterioro cognitivo, el actor sufrió una estafa y posterior robo en su casa.

En las últimas horas, Ángel de Brito en LAM (América) dio más detalles sobre el presente del artista y contó que Polino lo visitó este sábado. “Gasalla no lo reconoció, no reconoce a su familia tampoco”, contó el conductor respecto a cómo fue ese encuentro.



Gasalla y otro estallido

“En estas últimas semanas, el cuadro de falta de memoria empeoró y la familia decidió accionar para que esté bien cuidado”, dijo Ángel al aire de su programa de espectáculos y señaló que en el entorno de Antonio “están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan”.

Tal como contaron en LAM, Polino fue a la casa del actor luego del caótico robo en su casa y se encontró con una difícil situación. “Me dijo que fue a charlar con él y que no lo reconoció”, lanzó el conductor del ciclo sobre la información que le dio el periodista. “Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia tampoco”, precisó.

Sobre esa misma línea, Ángel contó que el próximo paso será “internarlo en una clínica para compensarlo porque no tomó los medicamentos” ya que “no está bien alimentado”.