“Los Simuladores” se reencontraron y estallaron las redes

Este miércoles fue el lanzamiento de Misántropo, el nuevo filme de Damián Szifrón, creador de Los Simuladores. Este largometraje marca el debut del director argentino en Hollywood, pero también fue la excusa perfecta para que se diera el reencuentro entre los protagonistas de la icónica ficción que emitió Telefe y que tendrá su película en 2024.

Federico D´Elía, Martín Seefeld, Diego Peretti y Alejandro Fiore se volvieron a mostrar públicamente juntos y posaron para las cámaras en la alfombra roja de una sala de cines ubicada frente a la Facultad de Medicina, en el barrio porteño de Recoleta.

Fue Fiore, quien encarnó a Pablo Lamponne en la ficción, quien compartió un video del momento en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Las imágenes muestran a los cuatro actores sonrientes junto a Szifrón y Jorge D´Elía, padre de Federico y quien interpretó a José Feller en Los Simuladores.

Repercusiones en las redes

En las redes, los fanáticos deliraron con este reencuentro, aunque no dejaron pasar inadvertido el particular look de Peretti para el preestreno de Misántropo, y hasta le encontraron un parecido. “Peretti se convirtió en Al Pacino tan gradualmente que no nos dimos cuenta”, “¡Qué buen camaleón que es Ravenna (personaje de Peretti en la serie)! Fue disfrazado de Al Pacino”, “Peretti está mutando a Al Pacino” y “¿Qué hace Al Pacino ahí?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Pero los admiradores de los cuatro personajes encargados de resolver problemas también expresaron sus deseos porque se estrene el tráiler de la película cuanto antes. “¿Cómo se aguanta la manija?”, “¡Qué genial esto!” y “Me estás jodiendo, chau me voy a llorar”, fueron las primeras reacciones de los usuarios de las redes al ver la foto y el video del momento.

Federico D’Elía reconoció que el paso del tiempo será un gran desafío para “Los Simuladores”

Aunque todavía falta un año para que llegue a cartelera, la película de Los Simuladores genera grandes expectativas entre los fanáticos. Federico D’Elía lo tiene presente y, en una entrevista que brindó a Catalina Dlugi, en abril del año pasado, para Agarrate Catalina (La Once Diez), dio detalles del detrás de escena y habló de los desafíos que tendrá Damián Szifrón para adaptar los personajes a los tiempos que corren.

En sintonía con los dichos de Diego Peretti, el actor confirmó que existió un acuerdo para hacer la película: “El pacto de que estuviéramos los cinco estuvo siempre”.

Consultado acerca de cómo se gestó el regreso, explicó: “No es que hubo un momento particular... El deseo de hacer la película estuvo siempre, pero el tema era que pudiéramos ponernos de acuerdo en fechas y demás porque pasaron 20 años”.

Sin embargo, pudieron cerrar agenda y la alegría no fue únicamente para el público. “Me produce una emoción muy grande porque es volver a aquel momento y es ponerle un broche a algo que fue épico”, concluyó.

Fuente: TN