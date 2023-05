Masso criticó la maniobra que se quiso hacer desde el INDEC

"No quieren dar a conocer el índice de inflación del mes de abril porque hay ocho elecciones provinciales", criticó el candidato a Gobernador en un acto en el barrio San Cayetano.

El candidato a gobernador por el Frente Amplio por Tucumán (FAT), el actual legislador provincial, Federico Masso, siguiendo con su recorrido por distintos puntos, visitó La Costanera para charlar con vecinos y compartir la merienda con los niños, y concluyó su actividad este miércoles, con un acto con más de 1.200 personas en el barrio San Cayetano.

En ese contexto, el legislador provincial expresó que "seguimos incansablemente con estas recorridas de cara al 14 de mayo. Este día primero en La Costanera y luego con un gran acto con más de 1.200 vecinos en el barrio San Cayetano. Esto es lo que nos da fuerza para transitar estos últimos 10 días de campaña, para decididamente pedirle a los tucumanos que tenemos que sacar con el voto a esta dirigencia política del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio”.

El candidato a gobernador afirmó que "se quieren mostrar diferentes, peros son lo mismo porque han aprobado el acuerdo con el FMI que ha traído un ajuste salvaje para nuestro pueblo. En este mes de mayo el ajuste se ha profundizado con el anuncio del aumento en la energía eléctrica de un 25% a un 50 % para usuarios residenciales. A esto se le suma el aumento del gas y el aumento de los combustibles, que va a impactar directamente en los precios y por supuesto va a seguir bajando el poder adquisitivo de los argentinos y tucumanos”.

“No conformes con eso, con un alto grado de hipocresía, no quieren dar a conocer el índice de inflación del mes de abril porque hay ocho elecciones provinciales. Nosotros les decimos que no hace falta que nos digan los índices, porque vamos a dar a conocer la inflación de Tucumán a través de nuestro Instituto ISEPCi. Pero también porque en cada recorrida vemos la difícil situación que atraviesan los vecinos que no llegan ni al 15 de cada mes", finalizó el legislador Masso.