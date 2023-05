María Eugenia Vidal bajará su candidatura presidencial

Una de las definiciones electorales más esperadas en esta temporada para la oposición es la de María Eugenia Vidal. Hoy hay tres precandidatos presidenciales en el PRO anotados en la carrera presidencial: el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y la diputada nacional y exgobernadora bonaerense. Pronto quedarán solo dos de esas opciones en carrera.

“María Eugenia anuncia en las próximas horas que baja su candidatura presidencial”, confió a TN un dirigente de extrema confianza de la exgobernadora. Al mismo tiempo, fue tajante con la posibilidad de competir por la jefatura de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires: “No hay nada de eso. Ella no va a meterse a competir ni contra Jorge ni con Quirós ni contra nadie”.

Respecto de la chance de una suerte de operativo clamor para que se presente en CABA, en el círculo rojo de Vidal advirtieron: “Solo algunos dicen que al no ser candidata a presidenta debería serlo en la Ciudad porque es la que más mide. En ese caso, ella está para ser parte de la solución y no del problema. Si Mauricio, Patricia y Horacio le piden que sea candidata de unidad, ella está para eso”. De momento, no hay ninguna oferta sobre la mesa. Puede llegar y se evaluará sobre la marcha si hay un pedido unánime, pero no es esa la realidad hoy.

La versión de la declinación de la candidatura presidencial de Vidal fue confirmada a este medio por más de una fuente. “Este jueves o el viernes, se bajará de la candidatura presidencial. Pero no habrá video ni nada. Si hace una nota y le preguntan, lo va a decir. Ella siempre sostuvo que la política es un circo, a nadie le importa si ella es o no candidata, cuando la gente tiene otros problemas. Ella no va a hacer un drama de esto”, remarcó una persona muy cercana a la diputada nacional.

Sin intenciones

“María Eugenia no tiene intenciones de pelear por la Ciudad. No está pensando en eso. Siempre se puso a favor del espacio, a diferencia de otros. Primero el país, después el partido y luego ella. Si lo mejor para el PRO es mantener la Ciudad y ella sirve para eso, no tengo dudas que lo va a hacer, porque siempre estuvo a disposición. Pero hoy no hay nada”, sentenciaron en el círculo íntimo de Vidal.

Otro dirigente íntimo de la exgobernadora fue algo más cauto: “Se comprometió a tomar la decisión en estos días porque quiere dar certezas en un PRO que está bastante desordenado”. Y aclaró a este medio que se mantendrá activa: “Vidal se comprometió, más allá de la decisión que tome, a mantener el vínculo con los distintos dirigentes del país. Es una figura nacional y está muy bien considerada en todos los distritos. Les suma a los locales que ella los visite. Ya está confirmada su agenda en Tucumán y Tierra del Fuego en los próximos días”.

Donde no hay dobleces es en la posibilidad electoral en CABA. “Lo de su candidatura en Ciudad es humo. No hay nada. Ella no está pensando en eso. Hoy no hay ninguna negociación al respecto. El deseo de ella no está ahí. Si hubiese querido serlo, tenía allanado el camino cuando fue electa diputada nacional por la Ciudad. Ya hay lanzados candidatos ahí, que además dicen que no se van a bajar vaya quien vaya”, subrayó un referente ligado al armado electoral de Vidal.

El discurso de Vidal viene repitiendo parece materializarse en las próximas horas: “para hacer política no hay que tener un cargo”. Si bien ella seguirá siendo diputada hasta 2025 y todo indica que si no es ahora, encabezará alguna lista en 2027. Mientras tanto, apoyará a los candidatos del partido en todo el país. En efecto, este miércoles estuvo en Misiones y hará lo propio en los próximos días en el norte y el sur del país.