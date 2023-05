Este miércoles, alrededor de las 14 , el exfiscal Carlos Albaca fue trasladado al Penal de Villa Urquiza. La División de Homicidios fue la encargada del cambio.

El Tribunal de la Sala Conclusional 1 de la Capital provincial emitió una orden para detener al exfiscal y alojarlo en una dependencia policial o en el Penal de Villa Urquiza. Los jueces del fallo han indicado que se debe considerar cuidadosamente la imposibilidad de que el detenido comparta áreas comunes con otros reclusos. Esto podía cambiar si la justicia autorizaba un arresto domiciliario. Sin embargo, el traslado se hizo efectivo.

El exfiscal Carlos Albaca ya está en el Penal de Villa Urquiza para cumplir con la sentencia. Más información en https://t.co/3Tp6rVb76k pic.twitter.com/kNlFt2BScg — El Ocho (@elOchoTV) May 3, 2023

La condena contra el ex fiscal Carlos Albaca

El ex fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, fue condenado el miércoles 29 de diciembre de 2021 a seis años de prisión, luego de un juicio oral en el que se lo encontró culpable del delito de encubrimiento agravado, en el marco del expediente por el crimen de Paulina Alejandra Lebbos.

El tribunal integrado por Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo resolvió la sentencia por unanimidad.

Durante el proceso, el tribunal le dio la razón al pedido del fiscal del juicio, Gerardo Salas, quien había requerido una pena de seis años para el acusado. En su alegato, había sostenido que no podían ser casuales las anomalías detectadas durante el proceso, y enumeró desde la demora en practicar pruebas genéticas y hasta la “desidia” advertida en el tratamiento de las pistas ligadas a los teléfonos, incluyendo además la decisión de mantener abiertas todas las hipótesis delictivas.

Con esta sentencia, Albaca se convirtió en el primer ex fiscal condenado a una pena de prisión por irregularidades en el ejercicio de sus funciones como funcionario del Poder Judicial de Tucumán.

Qué dijo Alberto Lebbos sobre la detención de Albaca

La Justicia ordenó la inmediata detención del ex fiscal Carlos Albaca, condenado a seis años por su actuación en el caso Lebbos. A partir de hoy, Albaca deberá cumplir su condena en Villa Urquiza.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó dos recursos que había presentado el ex fiscal, en el marco del juicio en el que terminó condenado por el delito de encubrimiento agravado, en el marco del expediente por el crimen de Paulina Lebbos.

Este miércoles el papá de Paulina Lebbos, Alberto Lebbos, habló sobre la detención del ex fiscal que debería haber investigado la causa de la joven y terminó encubriendo el crimen: "Es un cruce de emociones intensas. Del homicidio de Paulina ya van detenidos altos jerarcas de la policía de Tucumán, el secretario de seguridad, ahora nada menos que un fiscal que muestra (con gran tristeza lo tengo que decir) comó se ha destruído las instituciones con gente que se ha dedicado, no solo a proteger a los asesinos de Pauilna, a buscar impunidad; se han dedicado a hacerle un daño inmenso al Poder Judicial", expresó Lebbos.

Serias denuncias a funcionarios tucumanos

"El ex fiscal Albaca siempre tuvo protección política por parte de Alperovich (... ) Aquí en esta situación (caso Paulina), no solo hay que dar responsabilidad a Albaca ni a José Alperovich, es una banda conformada para proteger a los asesinos de Paulina, y esa banda también estaba integrada por Sisto Terán que era presidente de la Comisión de Juicio Político, que para no hacerle juicio político decía que la denuncia a Albaca era exagerada (...) Otro responsable también de que lo hayan salvado del juicio político es Marcelo Caponio, decía que el homicidio de Paulina era una causa menor", aseguró en declaraciones Alberto Lebbos.