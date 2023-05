La Justicia ordenó la inmediata detención del ex fiscal Carlos Albaca, condenado a seis años por su actuación en el caso Lebbos. A partir de hoy, Albaca deberá cumplir su condena en Villa Urquiza.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó dos recursos que había presentado el ex fiscal, en el marco del juicio en el que terminó condenado por el delito de encubrimiento agravado, en el marco del expediente por el crimen de Paulina Lebbos.

Este miércoles el papá de Paulina Lebbos, Alberto Lebbos, habló sobre la detención del ex fiscal que debería haber investigado la causa de la joven y terminó encubriendo el crimen: "Es un cruce de emociones intensas. Del homicidio de Paulina ya van detenidos altos jerarcas de la policía de Tucumán, el secretario de seguridad, ahora nada menos que un fiscal que muestra (con gran tristeza lo tengo que decir) comó se ha destruído las instituciones con gente que se ha dedicado, no solo a proteger a los asesinos de Pauilna, a buscar impunidad; se han dedicado a hacerle un daño inmenso al Poder Judicial", expresó Lebbos.

Serias denuncias a funcionarios tucumanos

"El ex fiscal Albaca siempre tuvo protección política por parte de Alperovich (... ) Aquí en esta situación (caso Paulina), no solo hay que dar responsabilidad a Albaca ni a José Alperovich, es una banda conformada para proteger a los asesinos de Paulina, y esa banda también estaba integrada por Sisto Terán que era presidente de la Comisión de Juicio Político, que para no hacerle juicio político decía que la denuncia a Albaca era exagerada (...) Otro responsable también de que lo hayan salvado del juicio político es Marcelo Caponio, decía que el homicidio de Paulina era una causa menor", aseguró en declaraciones Alberto Lebbos.

La entrevista completa

Paulina Lebbos

La joven fue asesinada el 26 de febrero de 2006 cuando salió de una disco ubicada en la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, donde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado.

Según determinaron los investigaciones, alrededor de las 6.30 de ese día, ambas subieron a un remis color bordó: Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400 y Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio, aunque nunca llegó.