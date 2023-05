Cómo reparar un celular cuando cae al agua sin gastar dinero

Que un celular se caiga al agua es un accidente muy común. Pero existe un audio que se puede reproducir desde el móvil y que ayuda a reparar los parlantes del dispositivo gracias a su frecuencia.

Esta es una solución gratuita que se ha hecho viral y que solo necesita de tres minutos para resolver el problema. Aunque solo funciona para reparar las bocinas y si el daño es mucho más grave, se necesitará de un técnico que lo solucione.

Un audio para limpiar el celular

La recurrencia de este tipo de accidentes llevó a las marcas de teléfonos a desarrollar tecnología que proteja los componentes internos del dispositivo, un ejemplo de ellos fue la eliminación de las baterías extraíbles y el uso de certificaciones que garanticen la protección.

Sin embargo, cuando celular cae al agua nada garantiza que pueda quedar algún residuo que afecte su funcionamiento o que no cuente con ninguna de las certificaciones y el daño sea mucho mayor.

Una solución que encontraron los usuarios es llevar rápidamente el teléfono a un recipiente con arroz y dejarlo durante algunas horas allí. Un método que funciona, pero que no siempre acaba con el agua que le entró y se deben tomar otras medidas.

El paso siguiente es usar un audio que, gracias a su frecuencia, logra eliminar estos residuos. Este sonido debe reproducirse con el volumen al máximo, con los parlantes hacia abajo durante los tres minutos que dura.

El proceso puede ser molesto para el oído, pero es efectivo. Por lo que la recomendación sería dejar el celular en una habitación y cerrar la puerta para que no sea incómodo.

Es importante que no se introduzca ningún objeto a la bocina para intentar ayudar a limpiar, ya que el celular necesita actuar solo para que las vibraciones del audio hagan su trabajo, porque las frecuencias van cambiando y eso es lo que permite que el agua salga.

En algunos casos será necesario reproducir el audio una o dos veces más para garantizar que no hay residuos de agua y que los parlantes funcionen de manera correcta. Aunque en caso de continuar con el daño, lo mejor será ir a un especialista que lo repare o verificar si el fabricante ofrece una solución.

A continuación dejamos el audio con el que se pueden limpiar los parlantes del celular, en caso de haberse caído al agua:

https://cdn.jwplayer.com/previews/ep5V1TsI

Qué tan probable es que la carga rápida dañe mi celular

La carga rápida es una solución que hoy brindan los dispositivos móviles para no esperar largas horas al lado del tomacorriente, pero esto viene acompañado de ciertos aspectos a tener en cuenta, para no afectar la vida útil del celular.

Esta opción acelera el proceso de carga y en minutos se puede tener el 100% gracias a un aumento en el voltaje y el amperaje, que permite este proceso.

Pero que un celular tenga carga rápida o no, no lo condiciona para que su batería no se dañe con el tiempo.

Este es un proceso natural que sufre cualquier dispositivo, porque las pilas están diseñadas para soportar ciertos ciclos de carga que se van consumiendo en un plazo determinado, que en promedio está entre los cinco años.

Para cumplir con el proceso de carga rápida, el celular va a generar mucho calor, lo que de inmediato causa un impacto negativo en el tiempo de vida de la batería. Por eso siempre es importante cargar el móvil en espacios con temperaturas no muy altas y ponerlos sobre superficies que no transmitan calor, como el vidrio o la madera.

Además, hay que sacar provecho las características que tienen los móviles con carga rápida, como la tecnología que detecta los hábitos de carga del usuario.