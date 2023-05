EL ROL Y LA IMPORTANCIA DE LOS JÓVENES EN LA POLÍTICA

Este miércoles las senadoras Beatriz Ávila por Tucumán y Guadalupe Tagliaferri por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindaron un foro para jóvenes sobre el rol y la importancia de estos en la política.

"En una Argentina que hoy tiene mucha incertidumbre, los jóvenes con angustia, con no saber qué va a ser de su futuro. Este espacio que genera Beatriz de poder escucharlos, de poder permanentemente nutrirnos, de poder debatir y saber que una Argentina, que una provincia es distinta, para mí me llena de felicidad saber que están estos espacios en Tucumán", aseguró Tagliaferri.

Consultada sobre el rechazo que hay hacia la política por parte de este sector, aseguró: "Creo que el rechazo de los jóvenes a la política es también una acción política. Porque no es que directamente no votan o no tienen una opinión, la tienen y es muy contestataria. También tiene que ver con el rechazo de la dirigencia en la Argentin, que en los últimos 20 años, no les da respuesta", afirmó.

"Un momento de incertidumbre"

Sobre la salida de los jovenes del país, que emigran para conseguir mejoras laborales afirmó que "es lógico, nosotros no condenamos a aquellos que han crecido en un país que no pueden salir a trabajar porque no consiguen trabajo, y si consiguen trabajo están a merced de que los roben, de que no pudieron estudiar porque les cerraron las escuelas, que ven que sus padres tenían un pequeño negocio y lo cerraron, que cada vez está todo peor, es entendible".

Durante la conferencia de prensa, la candidata a intendente por San Miguel de Tucumán, puso la mirada en la educación, considerando que es un pilar fundamental para los jovenes.

"Lamentablemente Tucumán tiene los peores índices en materia de educación. 6 de cada 10 chicos dejan la primaria, que es gravísimo, y 7 de cada 10 están dejando la secundaria. ¿Cómo se cambia eso? Obviamente, primero, teniendo un plan económico que estoy convencida que Juntos por el Cambio lo va a hacer a nivel nacional, desde la economía se van a poder cambiar todos estos ejes y sobre todo dando prioridades", aseguró Ávila.