El Kun Agüero participará de la colecta de Independiente

La venta millonaria de Sergio Agüero que agigantó los fondos de Independiente queda ya muy lejana respecto de la situación actual del club, a quien Santiago Maratea busca solventarlo económicamente.

En este momento, Maratea ya recaudó más de 600 millones de pesos, pero seguramente tendrá que pensar en alguna estrategia para incrementar de manera más rápida los fondos y que Independiente pueda pagar toda la deuda de una vez por todas.

En medio de ese dilema, Agüero sorprendió a todos al avisar que donará dinero para el Rojo. Si bien la cantidad no se sabe ni mucho menos, teniendo en cuenta el bienestar económico del Kun, sería bastante más de lo que pudo donar la media.

Hace algunos meses y antes de que Santiago Maratea comience esta colecta, a Sergio Agüero le habían consultado sobre por qué él no se proponía a armar algo para ayudar a Independiente y la respuesta del Kun fue clara: no mientras estén estos dirigentes (en referencia a que varios de la gestión de Hugo Moyano ahora están bajo el ala de la actual de Néstor Grindetti).

El paso fundamental para que Independiente se recupere, según Sergio Agüero

Más allá de lo que pueda hacer Santiago Maratea, hace algunas semanas Sergio Agüero había manifestado en su canal de Twitch su pensamiento sobre el duro momento que atraviesa Independiente y estableció una prioridad por encima de lo económico: lo deportivo.

En su testimonio se explayó: "Lo primero que tienen que hacer es no descuidar al jugador de fútbol. Por más que vos consigas 100.000 sponsors, cancelemos deuda, pero si el equipo pierde, ¿sabés lo que van a decir los sponsors? 'No voy a poner ni 10 dólares en Independiente, si no ganan un partido'. Si vos dejás de lado el equipo, claramente vamos a tener más deuda. Entonces no hay que dejar de lado al equipo, que es lo primero y principal".

