El periodista deportivo que destrozó a Santiago Maratea

Mientras Santiago Maratea continúa al frente de la colecta millonaria para ayudar a Independiente a saldar las deudas económicas que pusieron en serio riesgo al club, Toti Pasman lo destrozó por no llegar aún al objetivo.

Este lunes, Independiente ya llevaba recaudados siete millones de pesos gracias al aporte de sus hinchas a la colecta que propuso y se puso al hombro Santiago Maratea, convirtiéndose en una suerte del salvador para El Rojo, pero mirado con cierta desconfianza desde muchos otros sectores.

"Santiago, si no conseguís los seis millones de dólares, tu colecta es un fracaso. Empezaste una colecta y ahora estas feliz porque como fiduciario te quedás con el 5%. Para que Independiente levante la inhibición que es el objetivo, tenés que juntar los 6 palos verdes, sino lo conseguís fracasaste", comenzó su descargo Pasman, enfurecido.

Pasman aseguró que ve a Maratea como alguien que trata al 90% de la gente como inútiles. Y sumó: "¿Cuál es la medida del éxito para vos? Hay gente que es muy humilde y no se va a quedar con plata y son buenos padres, son buenos hijos, honestos, laburantes. Eso de decir que los que lo critican son fracasados, habla muy mal de vos. Así que yo te pongo esta vara: si no levantas los seis millones de dólares, sos un fracaso"

Santiago Maratea y en la búsqueda de unión para salvar a Independiente

"Soy un soñador, la verdad. Creo que tiene que ver con esa actitud. Me gusta mover los limites. Me gusta creer que se puede vivir mejor. Lo que yo hago no es caridad. Lo que estoy buscando es la unión. Entender que nos podemos unir para resolver quilombos. Independiente está en momento muy crítico y el hincha está con mucha necesidad de ser parte y de ayudar para sacar al club adelante", comenzó su descargo Maratea. Y agregó: "Entiendo que lo que falta es transparencia y yo lo que tengo es eso. No es tan loco lo que hago".

Maratea contó que se metió en la causa porque lo interpeló y lo emocionó. Y cerró: "Me hace sentir útil. Soy socio, pero no soy hincha de Independiente. Hay gente que me critica, y nunca por tener cara de pelotudo, siempre es por teorías conspirativas. Internet es muy grande. Después está el porcentaje de gente que no me quiere. Mi vieja era alguien muy dedicada a ayudar. Perteneció a una parroquia. Siempre es la que daba un poco más de lo que podía dar. Yo me acuerdo de noches yendo a hospitales porque ya los había ayudado en un principio. No sé si es copiarla, es lo que me enseñaron en mi casa. Una especie de homenaje".

Fuente: El Destape