Las alternativas de Lionel Messi si no renueva en PSG

Las alternativas de Lionel Messi si no renueva en PSG

El PSG decidió suspender a Lionel Messi por dos semanas, ya que no habría pedido autorización a las autoridades de la institución para viajar a Arabia Saudita. De acuerdo a lo que publicó el portal RMC Sports desde el club calificaron la actitud como "un grave error", e informaron que se inició un "procedimiento disciplinario tras el incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna".

Sin dudas que esta medida sacudió al mundo del deporte, y ahora desde Francia también anticiparon cuál será el futuro del astro argentino, cuyo contrato con el club parisino se termina a mitad de año. Muchos fueron los rumores en torno a las negociaciones, con el Barcelona ilusionado y la Mejor League Soccer mirando de reojo. En el medio apareció esta noticia que parece terminar de romper las relaciones entre el equipo y el mejor jugador del mundo.



LAS ALTERNATIVAS DE LIONEL MESSI SI NO RENUEVA EN PSG

En este marco, según el popular medio francés L’Équipe, quien reveló la sanción, Messi y PSG decidieron no renovar su vínculo. Es decir, directamente dejarán de negociar una posible continuidad.

Por esta razón, las dudas son cada vez más grandes y el argentino deberá resolver su futuro cuánto antes: lo más fuerte, desde el deseo del jugador, parece ser volver al Barcelona donde tiene toda la vida resulta, jugar en una liga menor como es la MLS (uno de los objetivos que el 10 expresó querer cumplir), pegar el salto a un país exótico al igual que Cristiano Ronaldo y quizás, la más lejana y compleja, una vuelta al fútbol argentino para vestir la camiseta de Newell's.

Ex futbolista del PSG contra Lionel Messi: "Chao, adiós... ya basta"



En medio de la suspensión que sufrirá el astro, ahora un ex jugador del equipo parisino salió a cuestionarlo.

Lionel Messi fue noticia mundial este martes tras conocerse que el PSG lo suspenderá durante dos semanas por su viaje hacia Arabia Saudita, y en medio de trascendidos, apareció un ex futbolista del equipo parisino para criticarlo.

En medio del inminente conflicto entre las partes y la posible salida del argentino, Jérôme Rothen decidió apuntar contra el mejor jugador del mundo. "Cuando ves lo que representa el PSG hoy en París y en Francia, significa que no te importa nada. De Lionel Messi, no cuestiono su carrera, que es fantástica, ni su talento, pero su llegada al PSG es un fiasco total", sentenció.

Rothen, que jugó en PSG entre 2004 y 2009, sumó más polémicas declaraciones en diálogo con RMC Sport. "Para preparar bien el Mundial consiguió lo que quería. Ahora, chao, adiós. Ya basta", añadió.

"Y ver que ni siquiera tiene conciencia profesional para decirse a sí mismo: ‘bueno, en términos de imágenes puede ser inapropiado para mí ir allí porque fui más que inútil contra Lorient y parecíamos perdedores durante todo el partido'... Cuando el equipo se está muriendo, él se está muriendo más”, concluyó el ex futbolista del equipo parisino.