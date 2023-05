Espinoza habló de las polémicas con Acosta y Pusineri

Fernando Espinoza ha estado envuelto en diferentes polémicas a lo largo de su carrera y fue criticado con algunas decisiones en partidos del fútbol argentino. El árbitro rompió el silencio y aseguró: "Se me cruzó por la cabeza dejar el arbitraje".

Sobre su personalidad dentro de la cancha, Espinoza sostuvo: "No me considero un árbitro soberbio. Dentro de la cancha soy un árbitro serio. Tampoco es que me la paso contando chistes como hacía Baldassi".

Las polémicas en Atlético-San Lorenzo

Además, se refirió al escándalo producido en el partido entre Atlético Tucumán y San Lorenzo en donde lo señalaron por haber expulsado a Guillermo Acosta y Lucas Pusineri. "Yo a Acosta lo echo por insultos. Después del partido de Atlético Tucumán estuve una hora hablando con Pusineri y se ganó mi respeto", aclaró en una entrevista a D Sports.

Espinoza confesó además: "Se me cruzó por la cabeza dejar el arbitraje. El tiempo va acomodando todo y volvieron las ganas. Voy a cuidar mis años de trayectoria, a cambiar lo que tenga que cambiar y a defender todo el trabajo que hay detrás".

Fuente: TyCSports