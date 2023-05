Milei rechazó incorporar a Samid y lo tildó de "nefasto"

Javier Milei respondió a Alberto Samid y a su deseo de ser intendente de La Matanza por su partido. El diputado Nacional rechazó la propuesta del empresario y argumentó que aceptarlo "sería manchar la memoria de su amigo", en referencia a Mauro Viale y su pelea mediática con Samid.

En sus redes sociales, Javier Milei expresó: "Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas sería manchar la memoria de mi amigo".

Luego concluyó su mensaje apuntando: "Operen con otras cosas".

Operen con otras cosas.

"Sería candidato de Mieli", había asegurado Samid

Este martes, el empresario había asegurado que "no" le "desagrada" Javier Milei y que, ante una supuesta posibilidad, aceptaría ser candidato del líder de la Libertad Avanza en dicho distrito bonaerense. Sin embargo, negó conversaciones al respecto.

"No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país. Es una tristeza lo que ha hecho el peronismo, los radicales, una vergüenza lo que han hecho. Estamos criticando a un tipo que todavía no gobernó, cuando no le echamos la culpa a los que gobernaron e hicieron mierda el país", agregó en declaraciones con Argenzuela en Radio 10.

En el mismo sentido expresó: "Sería candidato de Milei en La Matanza, no lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con todos los que han gobernado hasta ahora. No hablé con él, pero me llaman de todos lados".

