La historia del último Renault 12 0KM de Argentina

Sin dudas, el Renault 12 es uno de los autos más icónicos de los ‘80 y más, si nunca salió a la calle y estuvo guardado en el depósito de una concesionaria por años. Modelo ´89, de color rojo, con motor 1.6 y con tan solo 96 kilómetros de uso, llegó a las manos de Lucas Alcalde, un joven de 30 años, oriundo de Avellaneda.

De esta manera, Radio Mitre se contactó con el dueño de esta historia para que nos cuente sobre esta reliquia codiciada por miles de coleccionistas de todo el mundo y cómo hizo para poder tenerlo en sus manos.

“En 2014 voy a vender un auto a un concesionario de zona sur que después terminó siendo del mismo dueño que 20/30 años antes tuvo un concesionario oficial de Renault. Cuando cerró el concesionario en los años 90, se quedaron con varios vehículos sin vender y quedaron guardados por años. Yo hago el negocio con esta gente, una buena amistad y un día subo al depósito de la concesionaria donde tenían el Renault 12″, comenzó relatando el joven de 30 años.

Y agregó: “En un principio no lo quería vender, le insistí varias veces y la excusa en ese momento era que los quería preservar para que cuando los hijos crezcan puedan tenerlo. Pasaron varios años, los hijos crecen, no comparten las mismas pasiones y el hijo prefería otro auto en vez de ese auto antiguo”.

Pasaron los años y Alcalde perdió el contacto con quien fue el dueño de la concesionaria Renault. Sin embargo, la vida los volvió a encontrar y pudieron llegar a un acuerdo: “Después de la pandemia me lo crucé por la calle y me dijo que en ese momento se lo había pedido y llegamos a un acuerdo. Un día me dijo que lo vaya a buscar y fui antes de que se arrepienta”.

Por qué quiere vender el Renault 12

En un principio, sostuvo que no fue una decisión fácil de tomar, pero que la actualidad del país lo llevó a pensar de esa manera. “Si estuviera en otra condición económica, me gustaría quedármelo porque hay dos, está este y el de Córdoba, de Santa Isabel. Es un auto de exposición, cuanto más kilómetro sume, menos magia tiene”, reveló.

A su vez, confesó que al futuro dueño del auto “le digo que lo felicito, que se lleva algo único y que intente conservarlo como único porque no es un auto para uso cotidiano. Es un auto que tuvo un millón de usos, era un auto que se usaba muchísimo para todo, uno de los más fieles. Es un auto especial, único”.

