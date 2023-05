Otra vez, el sector de neumáticos en serios problemas

Después de los cinco meses de tensión que derivaron en la paralización de la producción total del sector a fines del año pasado, renace el conflicto en la industria del neumático. En reclamo por ocho despidos que hubo en Bridgestone, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) respondió con una serie de paros por turnos que se extenderán hasta este viernes en la planta de la filial japonesa. Ahora, la protesta amenaza también con extenderse a las otras dos empresas productoras de neumáticos en el país: Fate y Pirelli.

Con el objetivo de "informar cada detalle de una situación que involucra a todo el gremio del neumático", el Sutna anunció que en la mañana del miércoles organizará asambleas en las plantas de Fate (San Fernando) y Pirelli (Merlo), a la misma hora -10 de la mañana- que la audiencia virtual entre el sindicato y Bridgestone, con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

De esta manera, la organización dirigida por Alejandro Crespo denunció un "ataque frontal sobre los trabajadores mediante despidos que buscan debilitar y golpear no sólo a los compañeros de esa fábrica, sino al conjunto de los trabajadores del gremio". Sumaron, también, que esta situación se da en vísperas de la negociación de la paritaria. La actual vence el 30 de junio. En dos semanas, se cumple un año desde el inicio del conflicto anterior, detonado a partir de la revisión de la paritaria anterior.

El conflicto en Bridgestone

De acuerdo con declaraciones del sindicato, el nuevo capítulo del conflicto comenzó en la planta de Bridgestone en Lavallol, cuando el gremio exigió mejoras en las condiciones laborales a causa de las altas temperaturas registradas durante la ola de calor en marzo, y "la empresa respondió con una nueva serie de despidos". La empresa desvinculó una cosa de la otra y aclaró que las desvinculaciones fueron todas justificadas.

El Sutna había denunciado a Bridgestone por elevados niveles de carga térmica en distintos sectores de la planta, por los cuales los operarios deberían poder trabajar sólo 15 minutos y descansar 45 de cada hora trabajada. Una inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires corroboró las condiciones en seis sectores de la fábrica.

Pese a que la compañía presentó en abril un plan de acción ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el que se comprometió a realizar modificaciones y mejoras en los sectores inspeccionados antes del inicio del próximo verano, los trabajadores de la compañía anunciaron un paro.

Esta medida de fuerza inició con el ingreso del turno noche del lunes y continuará, según Crespo, "con un cese de tareas desde el ingreso del turno mañana del miércoles hasta el ingreso del turno tarde de ese día". A su vez, aseguró que retomarán la huelga desde el ingreso del turno tarde del viernes hasta el ingreso del turno noche de ese mismo día.

Como respuesta a este reclamo, Bridgestone sostuvo que "luego de múltiples advertencias, habiendo agotado todos los esfuerzos y de acuerdo con las facultades que nos otorga la Ley, nos vimos obligados a desvincular a un grupo de personas". De esta manera, aseguró que las posiciones que quedaron vacantes fueron ocupadas por nuevas contrataciones.

Sin embargo, a raíz de esta medida de fuerza, la empresa advirtió que "está en riesgo" el pago del bono de productividad, que les corresponde a los trabajadores por convenio.

"Hasta el cierre de la producción del 26 de abril, gracias al compromiso de nuestros empleados, en Bridgestone Argentina estábamos en condiciones de anunciar que el bono de producción superaba el 10% de ganancias sobre el salario, de la mano del excelente nivel de productividad detectado en los últimos días", sostuvieron desde la compañía.

Sin embargo, continuaron: "debido a un freno de la producción de forma unilateral, impulsado por el Sutna el 27 de abril, el bono está en riesgo. Esta situación surgió a partir de la solicitud de medidas de seguridad que no se justifican en la realidad ya que no solo no son necesarias, sino que nunca fueron presentadas como un reclamo en las diversas reuniones y conversaciones efectuadas".

Por su parte, los trabajadores del neumático afectados por esta situación que anunciaron que "comenzaron con acciones en Bridgestone y que realizarán acciones gremiales de todo tipo y en todo el gremio para modificar la actitud de la empresa y también la del gobierno". Incluso develaron que se reunieron con el Sintrabor, el gremio del neumático de Brasil, al que ya habían acudido en otras oportunidades.

