“House of the Dragon” seguirá filmando su segunda temporada

Aunque muchas producciones televisivas se verán afectadas por la huelga de escritores y guionistas de la WGA, que dio inicio esta semana, esto al parecer no afectará la filmación de la segunda temporada de House of the Dragon, mismas que ahora se lleva a cabo en diversas locaciones de Reino Unido.

Según han dado a conocer sitios como Variety y The Wrap, la producción de HBO no tendrá ningún tipo de retraso a consecuencia de la huelga. Esto se debe a que todos los guiones de la próxima entrega de la serie dramática basada en la historia creada por George R. R. Martin se terminaron de escribir en los pasados meses, por lo que el rodaje de la siguiente entrega seguirá como se tiene planeado.

Este no es el mismo caso para algunas otras producciones a nivel internacional. Como parte del paro, los miembros de la WGA que trabajan en el extranjero están obligados a dejar de laborar en cualquier proyecto dentro de la jurisdicción del sindicato si se está llevando a cabo un trabajo de escritura activo. Debido a esto, los proyectos estadounidenses filmados en el extranjero podrían verse afectados y si la producción se detiene o no y en cuánto tiempo tardarán en reanudarse.

Hasta el momento se desconoce como HBO manejará cualquier reescritura que se requiera en los libretos de la serie. Basado en el autor George R.R. El libro de Martin Juego de Tronos, Fuego y Sangre, House of the Dragon ha estado filmando su segunda temporada en Warner Bros. Leavesden Studios desde el 11 de abril.

Negociaciones

Durante las últimas semanas, la WGA ha estado en negociaciones con los estudios sobre las condiciones de su profesión en la era de las plataformas de streaming. Las demandas del sindicato se enfocan en una mayor estabilidad financiera y laboral durante un tiempo en el que eso ha desaparecido en gran medida de Hollywood.

A medida que más servicios ofrecen proyectos de larga duración de 22 episodios a programas de 10 episodios que solo duran un par de temporadas, la manera en la que los nuevos escritores solían ascender en la industria, se ha modificado. Esto se ha sustituido ha sido reemplazado por sitios más pequeños que arman antes de que una serie incluso tenga luz verde y se asigne para producir guiones. Esto lleva a que en ocasiones vean reducidos sus sueldos y sus regalías sean cuestionables.

El lunes era la fecha límite para las negociaciones entre la WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Después de que no lograran llegar a un compromiso, la WGA embarcó su primera huelga en 15 años. House of the Dragon no será la única producción que tenga que tomar decisiones difíciles con respecto a la huelga, pero es una de las más grandes. La precuela de Juego de Tronos de HBO se estrenó como una de las nuevas series más animadas de 2022.

Puedes revivir la primera temporada de House of the Dragon a través de la plataforma de HBO.