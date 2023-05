Una nueva actualización de Google Meet permitirá a algunos usuarios activar una opción de máxima resolución en la calidad del video de su cámara para sus reuniones organizadas dentro de la plataforma, incluidos Google Workspace y el almacenamiento de la nube Google One.

Según ha comunicado Google en el anuncio de esta nueva función dentro de su plataforma, esta resolución solo estará disponible si la cámara del dispositivo soporta esta calidad de video, además de tener los procesadores adecuados para operar con esta información en una reunión con al menos dos participantes.

La función estará disponible para su activación desde antes del inicio de la reunión, en la pantalla de vista previa de la sala. En la parte superior derecha del video, el botón de tres puntos del menú de configuración, se podrá ver la opción “Encender 1080p”. Esta característica también podrá ser vista en los ajustes de la reunión.

La máxima resolución para reuniones virtuales será una característica apagada de forma predeterminada, por lo que los usuarios habilitados para usarla tendrá que estar pendiente de su activación si así lo desea.

Debido a que la función ofrece una mayor calidad en las reuniones del usuario, solo se permite acceso a ella a usuarios que paguen una suscripción a cualquiera de los siguientes servicios: Google Workspace Business Standad, , Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, the Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials y Frontline.

Además, en el caso de Google One, los que paguen la suscripción para acceder al servicio de almacenamiento de 2TB o más, tendrán acceso a esta nueva calidad de video siempre que sus dispositivos cumplan con los requisitos mencionados anteriormente. Ningún usuario con una cuenta personal podrá acceder a este beneficio.

Google también señala que, aun si se tienen los requisitos técnicos adecuados para soportar la función, la velocidad de la conexión a internet también es un factor a considerar. Si esta no es óptima, en ese caso la función no podrá operar como debe y el video del usuario no se presentará en máxima resolución.

El lanzamiento de esta función será gradual y podría tardar hasta 15 días en manifestarse en las cuentas que pagan por el servicio de suscripción en países como Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto de usuarios ubicados alrededor del mundo empezarán a experimentar con la nueva función desde el 4 de mayo y podría tardar hasta 15 días en estar disponible para todos.

Cómo activar los subtítulos en Google Meet

Además del lanzamiento de esta característica de video, Google Meet también tendrá la posibilidad de generar sus propios subtítulos para mejorar la experiencia de comunicación dentro de la plataforma.

Por el momento, los subtítulos no se generan de forma automática en todos los idiomas y solo se puede probar en inglés, además de otros como francés, alemán, portugués y español.

Para hacer uso de la función, es necesario que los usuarios sigan estos pasos:

- Abrir Google Meet.

- En una reunión, hacer clic en el botón de ‘Más opciones’ (el ícono con los tres puntos ubicados de manera vertical).

- Pulsar sobre el menú a ‘Configuración’.

- Por último, tocar en ‘Subtítulos’. Aquí, activar la opción y establecer el idioma inglés para posteriormente activar la opción de ‘Subtítulos traducidos’ y seleccionar uno de los idiomas disponibles. El proceso se realiza de forma automática y ayuda a mejorar la labor de comprensión entre los usuarios.