"Maxi" Trusso denunció que le robaron una caja fuerte

El músico y DJ Maximiliano Trusso denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda en un barrio privado de la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre, y le robaron una caja fuerte en la que guardaba unos 3.000 dólares, informaron hoy fuentes policiales.

El robo ocurrió el último viernes en el domicilio ubicado en el lote 48, de la manzana 4, del country Santa María de Tigre, ubicado sobre la ruta provincial 27, de la mencionada localidad del norte del Gran Buenos Aires.

Las fuentes informaron a Télam que "Maxi" Trusso (52) denunció que delincuentes ingresaron a su propiedad y extrajeron la caja de seguridad que se encontraba amurada en una pared de una habitación de la plata alta.

En el interior de la caja fuerte, dijo el DJ, había una suma aproximada de tres mil dólares, indicaron las fuentes.

"No fue un robo llevado a cabo por una persona externa, sino alguien con acceso a la vivienda", dijo un investigador, quien agregó que la casa se encontraba abierta por lo que no fueron forzados los ingresos.

El hecho fue caratulado como "robo" por el fiscal Sebastián Fitipaldi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg.

Más información

Jorge Rial será trasladado a la Argentina en un avión sanitario

Jorge Rial evoluciona favorablemente luego del ataque cardíaco que sufrió este fin de semana en Colombia, mientras estaba de vacaciones. Después de la operación, en la que le colocaron un stent, su médico personal, Guillermo Capuya, viajó a Bogotá para acompañarlo y seguir su evolución.

Este martes, al aire de Mañana Sylvestre (Radio 10), el médico habló del estado de salud del periodista y dio detalles de cómo sería el traslado a la Argentina.

“Estábamos muy preocupados, porque él estaba acá en Bogotá y no sabíamos las condiciones. Pero la verdad es que él está bien y lo están atendiendo muy bien. Es una de las mejores clínicas de acá de Colombia”, dijo el médico en referencia a la incertidumbre que vivieron el fin de semana cuando el periodista se descompensó.

Acto seguido, Capuya contó que él llegó a Colombia en la noche del domingo y que desde entonces está en permanente contacto con el periodista y los especialistas del lugar. “Estoy hablando con él y en contacto con la clínica para evaluar cuál es el momento oportuno para llevarlo a Buenos Aires. No digo que no se pueda trasladar hoy, pero como dije ayer, no hay nada más feo que enfermarse cuando uno está en otro país. Por más que acá la atención es buena, uno quiere estar en su casa, con sus amigos, con sus afectos y en una clínica que conozca”, reflexionó.

En este sentido, reveló que ya están preparando todo para que apenas esté el visto bueno de los médicos, traerlo de nuevo a la Argentina. “Estamos arreglando el avión sanitario para el traslado, el cual también corresponde con su cobertura médica que tiene para viajes al exterior. En líneas generales está estabilizado y recuperándose, y hoy se define el regreso o aproximado que será seguramente en los próximos días”, cerró Capuya.

Morena habló de la salud de Jorge Rial y relató el dramático fin de semana

Este lunes, Morena Rial -que se encuentra en Colombia-, habló con LAM (América) y relató el dramático fin de semana que vivió tras la descompensación del periodista. “Pensé que mi papá se moría”, expresó angustiada.

Consultada acerca de cómo se sucedieron los hechos, Morena explicó que estaba almorzando con su hermana cuando ambas recibieron el mismo mensaje de su papá. “Nos dijo que estaba pasando un infarto, pero que no nos preocupáramos, que estaba bien”, recordó la joven y remarcó que el conductor se había despertado con un fuerte dolor en el pecho por lo que había ido a la clínica en la que lo internaron.

Acto seguido, contó que decidieron viajar cuando les informaron que la salud del periodista se había complicado. “Yo estaba por hacer un viaje y mi hermana me llamó y me dijo ‘Morena, tenemos que irnos a Colombia, las cosas empeoraron’. Dramático es poco. Nosotras dos solo tenemos a nuestro papá”.

Con dolor, Morena admitió que fue el peor viaje de su vida: “Subimos al avión y mi papá estaba intubado. No sabíamos qué podía pasar. Fueron seis horas de viaje caóticas. Cuando llegamos nos comunicamos, nos dijeron que mi papá se encontraba estable y que iban a tratar de extubarlo. Así fue”.

“¿Pensaste que se moría?”, quiso saber Ángel de Brito. A lo que ella afirmó: “Sí, yo no quería subirme al avión porque no sabía si nos íbamos a enterar de algo terrible”.