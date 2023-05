“Comenzamos a filmar mis cosas a fines de este mes. Pero la producción ya comenzó y estoy muy emocionada”, así se expresó Kim Kardashian cuando le consultaron durante la celebración de la Met Gala por su participación en American Horror Story: Delicate. Esta será la entrega número 12 de la saga de terror antológica creada por el showrunner Ryan Murphy. Tomará el nombre de Delicate y reunirá a la vieja conocida de la casa, Emma Roberts (formó parte de seis temporadas).

También se sumarán otras estrellas, como es habitual en esta producción. Entre ellos figuran Matt Czuchry (The Resident), Cara Delevingne (Carnival Row), Annabelle Dexter-Jones, MJ Rodriguez y Odessa A’zion.

La nueva temporada de “American Horror Story: Delicate”

La trama está basada parcialmente en la novela Delicate Condition, de Danielle Valentine (que saldrá a la venta en agosto), y según se pudo saber tendrá similitudes al film estrenado en 1968, El bebé de Rosemary. Quienes han podido tener acceso a la lectura del libro afirman que se trata de una “la actualización feminista que todos necesitábamos” sobre el film antes mencionado.

La novela recrea la historia de una mujer que afirma que una figura siniestra quiere impedir su embarazo. Una vez que aborta, ella insiste que su bebé sigue dentro de su cuerpo. Así, esta temporada sería la primera que toma como punto de partida a una novela que contará con la dirección de Halley Feiffer.

El nombre que más resonó en el anuncio del elenco fue el de Kim Kardashian, que siguió dando sus opiniones al respecto en la Met Gala 2023. “Es realmente divertido salir de tu zona de confort e intentar algo nuevo y crecer. Estoy muy emocionada por la experiencia”, afirmó y aseguró también que está tomando clases de actuación para hacerlo de manera adecuada. “Por supuesto que sí. Es un desafío. Me gusta desafiarme a mí misma”, confirmó. De todos modos, no pudo adelantar cuál será su rol ni en qué consistirá, pero, según trascendió, se tratará de un papel pensado para ella.

Pero esta no es la primera vez que Kim se suma a una ficción. Más allá de su propio reality, también formó parte de Disaster Movie, estrenada en 2008, Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013) y PAW Patrol: The Movie (2021).

“Kim se encuentra entre las estrellas televisivas más importantes y rutilantes en el mundo y estamos realmente emocionados de darle la bienvenida a la familia de American Horror Story”, dijo Ryan Murphy en un comunicado en el que se anunciaba el desembarco de esta mujer en la saga. Ryan dijo haberse quedado encantado con ella cuando estuvo como anfitriona en una emisión de Saturday Night Live. Y agregó que el personaje será “divertido, estiloso y finalmente terrorífico”.

La fecha de estreno de esta duodécima temporada se dará a conocer en junio y todo apunta a que verá la luz en agosto en coincidencia con el lanzamiento de la novela en que se basa la ficción. Mientras tanto, puedes ver todas las temporadas de American Horror Story en Star+.