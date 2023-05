El asma es una enfermedad que genera inflamación crónica de los bronquios y que hace que el paciente sienta dificultades como la falta de aire y dolor u opresión en el pecho, síntomas que generan una limitación en todas las actividades diarias de distinta severidad. La principal consecuencia de esto es un mayor ausentismo escolar y laboral, y un marcado deterioro de la calidad de vida.

Hasta el 5 de mayo, se conmemora la Semana Mundial del Asma y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en todo el mundo esta enfermedad, que es sumamente variable en su presentación, afecta a aproximadamente un 9% de niños, 11% de adolescentes y 6,6% de adultos.

Todos los pacientes, aún los casos más leves, presentan riesgo de sufrir una crisis de asma con riesgo de vida, por lo que el correcto diagnóstico y tratamiento es de suma importancia. El objetivo de estas medidas es lograr un adecuado control de la enfermedad, lo cual implica no presentar síntomas, no tener limitación para las actividades físicas habituales y no necesitar medicación aliviadora rápida o de rescate, evitando o disminuyendo así la aparición de crisis.

Frente a la falta de Programas de Asma y Políticas de Salud para dar respuesta a este gran problema, se está trabajando desde diferentes Sociedades Científicas (AAMR – AAAeIC – SAM ,ONG GANOA y Asociación Argentina de Pacientes con Asma), para conformar un grupo asesor con el fin de proponer la ley nacional de Asma que permita la capacitación, educación, prevención, y fundamentalmente acceso al tratamiento, para que los pacientes puedan llevar una vida digna y de calidad.

Principales síntomas del asma

El asma es considerado como un padecimiento crónico que genera una serie de síntomas que pueden variar de acuerdo a la frecuencia, duración e intensidad:

Respiración sibilante, caracterizada por la presencia de sonidos similares a los de un silbido. Es más notable si la persona está agitada o cansada.

Tos improductiva, que suele ser más recurrente durante la noche y en las primeras horas de la mañana.

Dificultad para respirar y sensación de ahogamiento.

Sensación de opresión en el pecho.

Puede haber presencia de secreción o mucosidad al toser.

El asma en la Argentina

En la primera encuesta (telefónica) de alcance nacional que se realizó sobre prevalencia de asma en adultos (20 a 44 años) se recabaron los siguientes datos: