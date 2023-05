El delantero Alejandro Garnacho destacó hoy sus sensaciones en su estadía en Manchester United “La verdad que desde el primer día que entré al vestuario me han tratado como uno más. Lisandro Martínez es como mi padre Siempre me intenta ayudar en todo. Bruno (Fernandez) también es bastante cercano. Me ayuda en todo lo que puede. También soy muy amigo de (David) De Gea. Al final, los dos hablamos la misma lengua. Es un jugador muy cercano a mí, así que nos llevamos muy bien. Me ayudan bastante”.

Puntualizando en Lisandro Martínez, a quien consideró como “un padre” fue elocuente: ”Lisandro Martínez es como mi padre. Yo le digo que es como mi padre, porque cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo”, valoró Garnacho en una entrevista con el sitio oficial del club inglés.

Días atrás el propio Lisandro Martínez, de 25 años, lo destacó por sus desequilibrios, goles y buenos rendimientos en el primer equipo con tan solo 18 años. En consecuencia, Lionel Scaloni lo tiene en cuenta para que defienda los colores albicelestes en un futuro. Martínez brindó una entrevista con TyC Sports y se refirió al gran presente del delantero. “Garna es un excelente chico”, introdujo y agregó: “Es un chico con mucha personalidad porque tiene 18 años y está comenzando en un equipo muy grande, y con mucha presión”.

Además, el campeón del mundo elogió el juego del joven delantero: “Eso es lo que me gusta de él, aunque entre de titular o solo 10 minutos, siempre da lo mejor… tiene gol, no respeta, es picante”. El defensor tiene claro que seguirá representando a la Argentina, más allá de que no será parte del próximo Sub 20. “Sí, olvidate. El único camino es Argentina”.

El presente de Garnacho en Manchester

A los 18 años, la joven promesa es una pieza clave del equipo dirigido por el neerlandés Erik ten Hag y firmó un nuevo contrato hasta 2028. Pese a sus ganas de disputar el Mundial Sub 20 con el seleccionado argentino, el delantero no será cedido y se quedará en Manchester para buscar la clasificación a las copas europeas.

”La verdad es que nunca me imaginé que iba a jugar 30 partidos y meter cuatro goles esta temporada. Ahora que vuelvo de la lesión espero poder jugar más encuentros y ayudar al equipo”, señaló Garnacho, quien se lesionó el tobillo derecho el pasado 12 de marzo, pero ya se entrena nuevamente con el plantel. ”Tengo muchísimas ganas de volver a jugar en Old Trafford y escuchar a los hinchas cantar mi nombre” visualizó.

Su ausencia en el Mundial Sub 20

Si bien Garnacho estuvo cerca de integrar la lista de 26 jugadores para el último Mundial y finalmente quedó afuera, ahora tendrá la posibilidad de demostrar sus cualidades futbolísticas en esta nueva era del seleccionado nacional, que sufrirá varios cambios de nombres entre sus protagonistas. En el mientras tanto, disfruta de su momento.

