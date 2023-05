Gustavo Martínez, tutor legal de los mellizos Marta y Felipe Fort tras la muerte de Ricardo Fort, falleció el 16 de febrero de 2022 tras arrojarse del piso 21 del edificio donde vivía, ubicado en el barrio de Belgrano. Tenía 62 años. A un año de su fallecimiento, sus sobrinos Nicolás Pottery y Pablo Martínez, quienes además son sus herederos en los Civil, habrían recibido una respuesta de parte de la Justicia luego de reclamar una compensación económica millonaria por los años en que Martínez trabajó para la familia del chocolatero mediático y no cobró nada.

“La Justicia le dio la razón a los sobrinos de Gustavo Martínez, que piden una compensación económica por los años que Gustavo trabajó y no cobró el sueldo. Había una primera instancia que era de unos 30 millones de pesos”, contó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece). Asimismo, el conductor contó que tras la apelación de los sobrinos de quien fue expareja de Fort, esa cifra aumentó a “45 millones de pesos”.

“Como dice la familia, esto recién está empezando. Se abre una puerta para que esta recomposición económica sea más grande aún. Se habla de todos los años que Gustavo habría trabajado en negro. Según los abogados de los Martínez, Gustavo trabajó muchos años en negro y eso lo tienen que pagar”, agregó Pallares al respecto según la información que habrían brindado quienes son los representantes legales de los sobrinos de Martínez.

“En todos estos años, Gustavo no se pudo comprar nada. Recordemos el tremendo acto final: se suicidó. Y la familia sintió que los Fort jamás se hicieron cargo de nada. Bueno, ahora van a tener que pagar”, resumio Pallares.

En esa misma línea, la periodista Nancy Duré -quien integra la mesa conducida por Pallares y Rodrigo Lussich, agregó otro dato: “Yo lo que sé es que en la fábrica hubo conflicto por este tema, por esta demanda puntualmente, porque tanto Jorge como Eduardo Fort creían que ellos no tenían que hacerse cargo de esto, sino que esto tenía que salir del tercio que corresponde a Felipe y a Martita, los hijos de Ricardo”.

El posteo de uno de los sobrinos de Gustavo Martínez

En febrero pasado, cuando se cumplió un año de la muerte de Gustavo, sus sobrinos lo homenajearon en sus redes sociales y se descargaron contra los Fort. “Un año que te fuiste. Hoy lo pienso: qué locura tirarte de un piso 21, con lo que amabas tu cuerpo. ¿Qué habrá sido lo que te llevó a hacer eso? Qué solo estabas, Chino”, comienza diciendo el largo texto que compartió Nicolás Pottery en sus Instagram Stories, junto con una foto de un Gustavo sonriente y aludiendo al apodo que se ganó en su infancia vivida en la localidad bonaerense de San Isidro.

“Cuántas preguntas nos dejaste. Diste la vida por esos chicos y no te llevaron ni una flor. ¿Por qué no te cuidaron? ¿Por qué no valoraban tu trabajo de cuidarlos? ¿Por qué fueron tan indiferentes cuando pasó todo esto? Te dejaron tirado y desaparecieron como ratas, sin hacerse cargo de nada”, continúa el texto para apuntarle fuerte a Marta y Felipe Fort, aunque sin mencionarlos. “Todavía tengo la imagen de cuando fuimos a reconocerte, sin nadie a nuestro alrededor. Te ayudábamos en lo que podíamos porque eras pobre en una casa de millonarios”, sigue el escrito.

“Si algo nos deja tranquilos es que muchas veces te dijimos que salgas de ese entorno, pero podía más tu compromiso de fidelidad y amor hacia una de las personas que más quisiste en tu vida”, sigue la carta con una alusión a Ricardo, con quien Martínez compartió buena parte de su vida.

“Cuánto desprecio. No te lo merecías, Chino. Cuánta ingratitud. Cuánto dolor tengo. Espero en el silencio justicia. Y la justicia divina, esa que nunca falla”, cierra el texto de Nicolás, el cual fue compartido en las redes de Pablo Martínez para amplificar el mensaje.

