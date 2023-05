Hoy se conocerá la sentencia para Darío Suárez (46 años), el acusado por el crimen de Daiana Garnica (17 años), cuyo cuerpo hasta el momento no pudo ser encontrado. Desde las 8, los jueces Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Diego Lammoglia escucharán las últimas palabras del acusado y de los padres de la adolescente, luego pasarán a deliberar para dar un veredicto. La acusación solicitó la pena de prisión perpetua.

"Darío, por favor, decimos qué hiciste con Daiana", la hermana de la víctima le pidió al imputado que hable durante la última jornada.

Los jueces Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Diego Lammoglia escucharán hoy las últimas palabras y luego darán a conocer la sentencia

Unos mensajes de texto y una carta fueron los elementos concretos que más complicaron a Darío Suárez en el crimen de Daiana Garnica. Según la acusación, el 6 de mayo de 2017 el imputado engañó a la adolescente para hacerla salir de casa. Le pidió que la acompañara a retirar un aire acondicionado que pretendía regalarle a su madre.

Nunca más se supo nada de Daiana, que afortunadamente dejó su celular cargando. La familia de la víctima denunció la desaparición y en el celular se encontraron las primeras pistas para sostener que Suárez estaba detrás del hecho.

Tras un allanamiento, el fiscal Claudio Bonari encontró un manuscrito. Sería una carta en la cual Suárez confesaba su amor por la adolescente. Esa evidencia tomó mucha más fuerza cuando se escuchó en el debate oral a testigos que confesaron que el imputado siempre les hablaba de la víctima.

“La obsesión que tenía Suárez con ella lo llevó a terminar con la vida de Daiana, obsesión que quedó comprobada con la declaración de Diosquez (ex pareja de la suegra de Suárez) cuando contó que el acusado le dijo ‘qué linda que está la pendeja, si se da, se da’”, alegó el fiscal.

Martínez Terán también se adelantó a un posible planteo defensivo sobre la ausencia de un cuerpo en una causa de homicidio. “Ese cuerpo no encontrado significa que no puede hablar a través de pericias científicas porque el señor Suárez se encargó de que nunca apareciera; de esa manera quedó sepultada la esperanza de encontrar la pieza fundamental de este rompecabezas; sin embargo la ausencia del cuerpo de Daiana no puede garantizar la impunidad de Suárez”, argumentó.

Hoy se conocerá la sentencia para el imputado

La hipótesis más fuerte de la pesquisa siempre fue que Suárez, que trabajaba en una ladrillera, podría haber destruido el cuerpo con determinadas herramientas. Pero más allá de esa sospecha, esa posibilidad nunca se pudo probar porque no se encontró restos biológicos de la adolescente en el predio de la fábrica.