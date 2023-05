Hizo la tarea, contó que su papá la abusaba y lo detuvieron

Una niña de 12 años realizó una tarea para el colegio en la cual debía escribir una autobiografía, sin embargo el profesor terminó realizando una denuncia a la policía cuando la menor indicó en el trabajo que su padre abusaba de ella constantemente.

En su trabajo la menor escribió: “Mi autobiografía. Yo me llamo .... y nací el .... de 2010 en Salta, Argentina. Soy del signo ... y no me gusta el queso, ni el chancho. Cuando tenía 5 años mi papá abusaba sexualmente de mí, cuando tenía 9 años mi mamá me lleva a conocer .... (mi ciudad favorita), y cuando comenzó la pandemia mi papá abusaba más seguido casi todos los días de mí”.

Luego continuaba: “Por eso el 2020 fue el peor año de mi vida, cuando cumplí 11 le dije a mi mamá lo que mi papá me hacía, ella no me creía y se rió de mí en mi cara. Por eso es que cuando estoy haciendo algo importante como mi tarea o cualquier otra cosa me desconcentro porque estoy pensando constantemente en su risa, también me cuesta mucho confiar en los demás”.

El padre de la menor abusada fue detenido

Finalmente el trabajo concluía indicando que: “Cuando cumplí 12 lloré porque tenía mucho miedo de que él volviera a mi casa, aunque mi vida siempre fue triste trato de estar feliz siempre y cumplir todos mis sueños”.

El fiscal de la causa, Pablo Rivero, fue quien representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y solicitó que al acusado se lo condene a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El padre de la víctima fue condenado a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el tiempo y forma de comisión y abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y convivencia.