Reapareció Felipe Pettinato: "Las drogas se apoderaron de mi vida"

Tamara Pettinato compartió un sentido mensaje para su hermano Felipe Pettinato con motivo de su cumpleaños número 30. En este contexto, la panelista publicó una actualización con una dedicatoria del joven, que se encuentra internado en un centro especializado para tratar sus adicciones después del incendio en su casa en el que su amigo, Mlelchor Rodrigo, perdió la vida.

"Hoy cumple 30 años uno de mis ídolos: mi hermanito Felipe Juan. Alguien que me enseña desde que nació que ser diferente está IGUAL DE BIEN que ser uno más. Alguien que no se dejó destruir por el bullying (cosa que todavía le hacen incluso desde los medios) aunque estuvo muy cerca de perder la batalla. Hoy pelea por salir adelante y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento no lo vamos a dejar solo", escribió Tamara en un post publicado en su cuenta de Instagram junto a una foto de Felipe de niño.

¿Cómo está hoy Felipe Pettinato?

Tamara Pettinato también publicó un mensaje de Felipe, donde éste explicaba su presente tras un año de internación en la Fundación Eira, una clínica de rehabilitación de la localidad bonaerense de Tortuguitas.

"Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple @felipettinato. Te amo. Fuerza y adelante", anticipó la hija mayor de Roberto Pettinato.

En la siguiente imagen, dentro del mismo post, Felipe dijo: “Mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano (Homero Pettinato) y sobrino para recordarme cuán agradecido debo estar hoy, un año después. Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija”, empezó su duro relato.

“Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!”, se refirió con orgullo a su logro personal. En la postal que le siguió, se puede ver a Felipe con el director de la Fundación E.I.R.A (Centro Emocional e Interactivo de Resiliencia Argentina), a quien le agradeció: “Gracias a E.I.R.A hoy comparto 11 meses y 11 días limpio de alcohol y drogas. Acá con su director fundador”.