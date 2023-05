La primera foto de Jorge Rial desde la clínica de Colombia

El periodista Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante el fin de semana, mientras estaba pasando unos días en Colombia. Luego de que los médicos de la clínica en la que está internado lo compensaran, finalmente, quedó estable.

Tras transitar el trance más difícil, el conductor de Argenzuela (C5N) le mandó una foto a su equipo de producción que la puso al aire. En la instantánea, se ve a Rial haciendo el gesto de “Ok”, pero no aparece su rostro.

De acuerdo de lo que dijeron tanto la hija del periodista, More Rial, como su médico personal, Guillermo Capuya, Jorge Rial ya está transitando lentamente una mejoría. La influencer, incluso, deslizó que están viendo cómo hacer para traerlo cuanto antes a la Argentina.

“Se lo notó muy tranquilo. Me recibió en su habitación, estuvimos charlando. Fue atípico el dolor que sintió, hoy se encuentra en buenas condiciones. Me quedo acá para consensuar con los equipos médicos para saber cuándo pasará a sala común”, contó Capuya, en una entrevista con C5N desde Bogotá.

Durante el mismo diálogo, el doctor personal de Jorge habló sobre cómo y cuándo sería el traslado del conductor hacia la Ciudad de Buenos Aires. “Va a ser pronto, no puedo decir fecha exacta. Vamos a consensuar con los equipos médicos para saber cuándo pasará a una sala común y luego la vuelta a su casa”, explicó.

La furia de More Rial por los rumores sobre la salud de su papá

En sus redes sociales, More Rial se ocupó de escribir un breve texto para aclarar qué pasa alrededor de su padre. En un posteo que compartió en Instagram, la influencer agradeció los mensajes que recibió, pero fue implacable contra quienes iniciaron rumores en las redes sobre la delicada salud de su papá.

“Gracias a todos por su preocupación. Mi papá se encuentra estable y en mejoría. Dejen de hablar cosas sin saber”, lanzó, junto a un emoji de manos que arman un corazón.

La influencer reveló lo que le dijo su padre cuando se despertó de la intervención que le hicieron, por lo que estuvo en coma unas horas. “Extraña mucho a Fran, mi hijo”, contó More. En diálogo con C5N desde la puerta de la clínica en la que está internado su padre, More Rial comentó que el periodista está con una mejoría. “Habla, está consciente así que estamos muy tranquilos”, aseguró.

Luego, contó qué habló con él cuando lo vio por primera vez. “Anoche lo vi, ya estaba haciendo sus chistes. Estamos más tranquilas. Nuestra idea es llevarlo lo antes posible para la Argentina viendo cómo podemos lograr todo”, indicó.

More, entonces, reveló lo que le preguntó su papá tras recuperar el habla. “Extraña mucho a Fran. Fue lo primero que me preguntó cuando se levantó”, sostuvo. La influencer también criticó a algunos comentarios que hicieron colegas de Rial en el primer momento de la internación del periodista, aunque no identificó a los destinatarios.

“Mi papá está mucho mejor. Los que hablaron sin saber, han dicho cualquier cosa sin tener un parte. No es solo solo por mi papá, sino por nosotras. Somos las hijas y merecemos un respeto. Cuando llegamos acá, ya estaba estaba mejor. Esto es para los que lo quieren ver mal, él está bien”, insistió la joven.

Sobre cómo empezó el proceso que derivó en la internación de Rial, More explicó que el conductor de Argenzuela (C5N) se levantó con un dolor en el pecho, pero hacía chistes. “Él tiene mucho humor negro. Yo tenía un viaje planeado y mi hermana me dijo que teníamos que viajar y, bueno, acá estamos”, detalló.

