Beligoy: "No me voy a poner a opinar ni de Boca ni de River"

Federico Beligoy salió hablar luego de un fin de semana con decisiones arbitrales polémicas. El director nacional de arbitraje no quiso responder cuándo le preguntaron cómo vio la infracción de Valentín Barco ante Mura y mantuvo la misma idea para el codazo de Villa.

"Obviamente de cara a un Boca-River no me voy a poner a opinar ni de Boca ni de River, por respeto a los dos equipos, a sus aficionados. Entonces opinar ahora de jugadas me parece que no es lo que corresponde", expresó Beligoy en TyC Sports.

Al ser nuevamente consultado sobre si, con su respuesta, estaba admitiendo el error de Andrés Merlos de no haberlos expulsado, Beligoy se mantuvo en su idea: "No, claramente estoy diciendo que no voy a opinar de jugadas de Boca ni de River. No corresponde de cara a un superclásico. No doy por sentado ni omitido absolutamente nada",

En la acción de Barco sobre Mura, el árbitro Andrés Merlos no ponderó el planchazo del defensor de Boca como una acción de roja directa por juego brusco grave, cuando al pibe se le fue la pierna alta, pudo haberlo lesionado gravemente, pero tampoco el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer consideró que debía llamarlo a ver la jugada en la pantalla. Y con Villa se repitió el error cuando saltó a cabecear con el brazo izquierdo abierto y terminó golpeando a Mura.

Beligoy sí opinó sobre la protesta de Javier Pinola a Fernando Rapallini por considerar que hubo falta previa en el gol del Decano. El ayudante de Martín Demichelis comenzó a reclamarle al referí en la cancha y luego se pudo ver que el tema siguió en el vestuario. "Fue un diálogo normal. En todo momento, fue un diálogo futbolístico", afirmó.

¿Quiénes son los árbitros que pueden dirigir el Súper del domingo? "Por suerte tenemos un grupo de árbitros muy fuerte y consolidado a nivel nacional e internacional. Estamos trabajando. Mañana vamos a decidir cuando lleguen los informes. Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, seguramente por ahí pasan los candidatos. Hay otros de renombre que no pueden dirigirlos por haberlos dirigido hace poco", adelantó Beligoy.

La polémica por el gol que le anularon a San Lorenzo

En el final del primer tiempo, Hernán Mastrángelo cobró una insólita infracción y anuló lo que era el 1-0 de Bareiro. San Lorenzo había aprovechado una contra para adelantarse en el marcador e ir al entretiempo con una ventaja que le permita jugar el complemento más cómodo. Sin embargo, el gol fue anulado por falta en ataque y desde el VAR no llamaron al árbitro para que revise la jugada.

“Mastrángelo ve infracción, pero aplica el delay de silbato hasta que termine la jugada”, dijo Beligoy. "Me parece qué hay falta de Brizuela. El VAR acompaña la decisión del árbitro”, agregó. Y cerró: “Coincido con el fallo de Mastrángelo”.

Fuente: Ole