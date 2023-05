“El único plan que tiene el oficialismo es subsidiar la pobreza”

El intendente de la Capital y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Germán Alfaro, acusó al oficialismo de “subsidiar la pobreza”, durante un recorrido que realizó por localidades del sur provincial.

“No es posible que haya tucumanos que vivan en estado de indigencia. Eso duele y mucho. Le pregunto al Gobernador: ¿Juan, no te duele ver a los tucumanos cómo sufren?, ¿no te duele ser médico sanitarista y que tus colegas de la salud no tengan salarios dignos?”, manifestó Alfaro en Aguilares, donde expresó su respaldo al candidato a intendente del espacio opositor, Rubén Herrera, y a Jimena Bustos, postulante a legisladora.

“No es que este Gobierno se equivocó o tuvo mala suerte para llegar adonde llegamos, es que se dedican a subsidiar la pobreza, ese es su plan”, disparó. “Las familias tienen que elegir entre comer o mandar a los chicos a la escuela. El 52% de los adolescentes tucumanos no termina el secundario y eso es porque los gobiernos nacional y provincial nos quieren pobres y sin educación. Y la educación es la herramienta que permitirá crecer a los tucumanos”, recalcó Alfaro, agregando que “para que Tucumán se desarrolle necesitamos trabajo digno que permita tener educación y salud”.

Recorrido por comunas

Alfaro también visitó la comuna de Santa Ana, donde participó de una caminata y compartió un locro con vecinos para festejar el Día del Trabajador, acompañado por la postulante a delegada comunal Dori Juárez, y los candidatos a legisladores por el oeste Rodolfo Ocaranza y Lisandro Argiró. “Aquí en Santa Ana, en el CAPS, no tienen especialistas médicos y deben gastar $600 para viajar hasta Aguilares y buscar salud. Al Gobierno provincial le corresponde brindar salud y no lo está haciendo. Los hospitales Centro de Salud, Padilla y de Niños están colapsados por la epidemia de dengue”, sentenció Alfaro.

Por último, el intendente de la Capital recorrió la localidad de Los Sarmientos y La Tipa, donde visitó una Feria de Emprendedores junto al candidato a delegado comunal de JxC, Jorge Alia.

“La situación no da para más. Nos dijeron que íbamos a tener la heladera llena, y apenas hay un carbón”, lanzó. Y agradeció a los vecinos que lo acompañaron durante el recorrido. “Admiro el coraje que tuvieron por haber venido, porque en cada comuna que visitamos nos dicen que los amenazan con sacarles los planes o dejarlos sin trabajo. Esto que están haciendo no es democracia, porque le quitan la dignidad al ciudadano”, insistió el líder del PJS.

Día del Trabajador en el Club Banco Empresario