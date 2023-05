El amor después del amor recorre a lo largo de 30 años la vida y obra del cantante rosarino Fito Páez en esta biopic que logró una gran conexión con los seguidores de este tipo de historias. La serie está protagonizada por Ivos Hochman en el rol principal y lo acompaña Campi que le da vida a su padre. Pero también muestra a grandes figuras de la música nacional como Charly García, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto o Luis Alberto Spinetta que son recreados con mucha exactitud en la serie.

Pero a su vez la ficción tiene muchos datos curiosos detrás de escena que salieron a la luz una vez que la producción se estrenó. Estos son algunos de ellos:

Locaciones, tiempos y recreaciones

El rodaje de El amor después del amor duró 7 meses, desde enero a julio de 2022, y se filmó en diferentes locaciones de Buenos Aires y en Santa Marta, en Colombia, donde se recrearon las escenas de Río de Janeiro, La Habana y Punta del Este. La recreación de la casa de los Páez en Rosario se llevó a cabo en un set que fue reconstruido minuciosamente a partir de imágenes del archivo familiar que el mismo Fito aportó.

Exteriores

Cuidar los detalles resulta un trabajo esencial cuando se recrean momentos históricos porque siempre hay un ojo controlador que detecta cualquier error. Por eso en la serie se tomaron muy en serio esta labor. Para las escenas en exteriores, hubo un exhaustivo trabajo de investigación y referencias de las épocas representadas en la serie, que van desde fines de los años 70, hasta comienzos de los 90. También se realizaron ajustes de detalles en vía pública a través del trabajo de efectos especiales.

Vestuario

Se utilizaron cuatro mil prendas de vestuario en El amor después del amor, a la que se dedicó especial atención para representar adecuadamente a la época en la que transcurre la historia. Para ello, el equipo de Vestuario y Producción se sirvió de fotos de archivo de shows de Fito, así como de prensa en general para llevar al detalle peinados, maquillaje y ropa. Por ejemplo, el traje que utiliza el cantante en la escena final es exacto al que se usó en los shows del disco que lleva el nombre de la serie.

Casting

El proceso de casting llevó 10 meses, pero a cuatro semanas de iniciar el rodaje, el equipo aún no se decidía por quién interpretaría a Fabiana Cantilo. Micaela Riera, quien había hecho un casting online y no había sido preseleccionada en esa instancia, no se dio por vencida, pidió una prueba más y conquistó al equipo con su interpretación de “Cleopatra”. En una entrevista con Infobae, Hochmen recordó ese recorrido propio que realizó para hacerse del papel: “Cuando empiezan a buscar el actor para hacer de Fito sacan un flyer con la búsqueda y en el término de 3 días me lo mandaron 15 personas distintas, o sea que algo resonaba en el imaginario de mis amigos”, recuerda el joven actor y agrega: “Eso fue el 25 de marzo de 2021 y empecé un proceso de casting que recién terminó el 16 o 17 de septiembre, o sea que fueron 6 meses en los que igual en muchas instancias del casting, yo me iba preparando viendo videos, entrevistas, shows, todo lo que hay en internet, en VHS me vi todo y después fue una preparación de tres cuatro meses hasta empezar a rodar también preparando el personaje”.

Voces

Si bien las voces de los actores y las actrices que interpretan a cantantes son la de ellos mismos, para lograr la mayor similitud posible con su personaje, estudiaron y educaron su voz durante gran parte del rodaje con coaches de canto. La voz de Paez en las canciones de la serie no es la de Ivos Hochman, quien lo personifica, sino la de Agustín Britos, un gran intérprete a quien la producción encontró haciendo versiones de las canciones del músico rosarino.

Instrumentos

Los instrumentos que se ven en cada show son los originales que utilizaron Fito y los distintos artistas. Para ello, el equipo de Arte designó a una persona especialmente dedicada a encontrar los instrumentos para utilizar en los escenarios. El piano es un protagonista más en la serie y así se lo hizo saber el cantante a Hochman que lo recordó de esta manera: “Fito se comunicó comingo para hablar sobre el piano, su vínculo con el piano que para mí es clave en su vida. Para mí fue clave entender las escenas desde la conexión con la música, con el piano específicamente”.

Puedes ver "El amor después del amor" en Netflix y descubrir estas curiosidades u otras más que te hayan llamado la atención sobre la vida del cantante.