Escándalo en Atlético: ¿Qué pasó con Matías "Oveja" García?

El ex jugador estuvo en el Monumental y denunció que fue echado. El club dijo que el volante estaba alcoholizado y mostró capturas de las cámaras de seguridad.

ATLÉTICO TUCUMÁN EMITIÓ UN DURO COMUNICADO CONTRA UN EX JUGADOR DECANO.

Un hecho extradeportivo sacudió a Atlético Tucumán luego del empate del pasado viernes frente a River por la fecha 14 de la Liga Profesional. Matías García, el exvolante de la institución, denunció que lo echaron “a gritos” junto a su familia del estadio Monumental José Fierro y apuntó contra el tesorero, Martín García.

El club, por su parte, respondió con un duro comunicado en el que aseguró que el futbolista que tuvo varios pasos por el Decano estaba ingiriendo alcohol en el vestuario local, junto a utileros de la institución y personas ajenas a la entidad, y que le faltó el respeto a aquel directivo.

Todo comenzó con la exposición de Matías García en la cuenta de Twitter del Frente Amplio de Socios del Club Atlético Tucumán. Allí, el apodado “Oveja” manifestó su “repudio” por lo que sucedió en el estadio de Atlético Tucumán, al que llamó “su casa”, y señaló que el tesorero lo “echó a gritos” y con “escándalo”.

Según su versión, había viajado unos mil kilómetros desde Mendoza para ver al equipo de Lucas Pusineri ante el puntero del campeonato argentino y el “frustrado”, en alusión al tesorero, “empezó a gritarle”.

“Podrás echarme de mi casa pero jamás podrás sacarme de la historia, jamás podrás borrar los dos campeonatos (el primero lo jugué con los cruzados rotos allá por el 2008 y luego el ascenso a primera en el 2010), historia en la que vos no figurás ni en las tribunas”, disparó el futbolista mendocino que también registró pasos por el fútbol de Venezuela, Chile y Bolivia.

Y agregó: “Entiendo tu frustración, que me decías que no sabés quién soy, que no existo, a Google directo, que el Deca tiene una gran historia, la que les estoy mostrando a mis hijos personalmente y yo estoy ahí”.

“Le gritabas al utilero, delante de mis hijos y mi familia. Cuando le des algo al club vas a poder echarme de mi casa”, completó "Oveja” García, quien recibió numerosas adhesiones en redes sociales por parte de hinchas del club.

La versión del club: “Estaba dentro del vestuario ingiriendo alcohol”

El club Atlético Tucumán publicó en sus redes sociales un extenso comunicado, en el que afirma que la institución posee imágenes en vídeo de todo lo acontecido y adjuntó algunas de ellas para demostrar que el exjugador decano estaba en el vestuario ingiriendo bebidas alcohólicas.

Cómo fueron los hechos

Atlético Tucumán detalló en el comunicado que el episodio sucedió 45 minutos después de la finalización del juego ante River, cuando el tesorero, Martín García intentó ingresar al club con su vehículo, pero se encontró con el portón de acceso obstaculizado por una camioneta Ford Raptor azul.

Tras ser notificado de quién era el dueño del vehículo, siempre de acuerdo a la versión oficial, el directivo se dirigió al vestuario local para encontrar a Matías García pero se topó con la puerta “cerrada y trabada”.

“El plantel profesional y el cuerpo técnico ya se habían retirado”, aclaró la institución, que agregó que cuando “Martín García logró ingresar, encontró al ex jugador junto a una mujer y otro hombre, ingiriendo bebidas alcohólicas acompañados por integrantes de la utilería”.

Allí se produjo un fuerte intercambio. "Oveja" García dijo que no sacaría la camioneta del lugar y de manera desafiante lo increpó diciendo “¿y vos quien sos?".

“Martín García se identificó como integrante de la Comisión Directiva, a lo que el exjugador lo desafió diciendo ‘¿y no sabes quién soy yo?’, en estado notorio de haber ingerido bebidas alcohólicas”, agregó el Decano.

Según el club de 25 de mayo y Chile, se produjo entonces “una discusión con reiteradas faltas de respeto” hacia el directivo,

“La Comisión Directiva del Club Atlético Tucumán repudia la conducta, la falta de respeto y el mal accionar del ex jugador Matías García hacia el Directivo Martín García, y tomará las medidas del caso con los empleados del club que permitieron el ingreso de personas ajenas a nuestra institución, que nada tienen que hacer en un sector privado del Estadio, mucho menos consumir bebidas alcohólicas”, completó la institución tucumana.

Fuente: Clarín