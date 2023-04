Pasada la medianoche, cuando en la Bombonera ya no quedaba casi nadie tras la victoria de Boca ante Racing, Juan Román Riquelme brindó una entrevista a TNT Sports en la que se refirió al presente deportivo e institucional, empezó a palpitar las elecciones de fin de año con un mensaje directo al opositor Andrés Ibarra (impulsado por Mauricio Macri) y se mostró sorprendido con la actitud de Miguel Ángel Russo en el encuentro pasado ante Rosario Central.

La crítica a Andrés Ibarra y la política en Boca

“Me molestaba ver al vecino festejar seguido. Quería competir y ganarle seguido yo, como en mi momento de futbolista que me fue bastante bien. Hace tres años y pico que venimos ganando. Respeto muchísimo al hincha de River, pero siempre le quiero ganar. El año pasado ganamos los dos clásicos y los dos torneos. Desde 2014 a 2019 ellos venían festejando seguido. Digo esto porque este señor (Andrés) Ibarra en cualquier momento va a decir que nosotros perdimos la final en Madrid. En cualquier momento va a decir que yo estaba como dirigente ahí”.

“¿Si seré candidato a presidente? Voy a ser Bostero hasta el día que me muera. Volvimos a ser un club de fútbol. Cuando era chiquito, mi viejo me hizo Bostero y me hice hincha de este club. Esta gente es hincha de su partido político, no quieren al club. Tendrían que venir, apoyar y festejar cuando Boca gana”.

“Cuando ganan otros clubes, les reconocen al manager y a todos. Acá no reconocen ni a Boca, ni al Consejo, ni al presidente ni al vice. Hay gente que tiene miedo de hablar porque puede quedarse sin trabajo. Algunos dicen pavadas y mentiras para no quedarse sin trabajo. Yo desde que debuté contra Unión acá, no tuve jefe. Desde los 18 años no tuve jefe y nunca voy a ser empleado de ellos, nunca me pudieron manejar”

“Estuve seis años en mi casa pensando en volver al club. Soñaba que los entrenadores de Primera de Boca sean todos ex jugadores del club y lo mismo los de inferiores. Cuando vi cruzar desde el túnel al banco a Battaglia fue un momento hermoso, a Ibarra con Pompei también. Ganaron campeonatos, pero me cumplieron el sueño que planeé seis años. Les pido a los hinchas de Boca que tengan un poquito de memoria y no se dejen llenar la cabeza por esta gente mala que quiere hacer porlítica en el club. Esa gente no tiene que volver nunca más”.

Por qué no estaría capacitado para jugar con el VAR

En cuanto al VAR, opinó: “Yo con el VAR no podría jugar. Me echarían todos los partidos porque yo ponía las manos. Yo no me sabía tirar, Aimar sería un genio. Le harían un penal todos los partidos”. Además, pidió calma para los hinchas xeneizes: “Al hincha de Boca le pido por favor que entiendo el juego, que tenga paciencia. El club está bien, competimos bien, es lógico que los muchachos algún semestre no puedan competir por el torneo, pero partidos como el de hoy lo hacen muy bien y es muy bueno”.

Por otro lado, elogió a Marcos Rojo, que sigue convalesciente y recuperándose de la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha: “A Marcos Rojo nunca lo vamos a poder reemplazar, esperamos que se recupere y juegue en la Bombonera por muchos años, hace mejor al compañero”.

🗣 "QUEREMOS QUE MARCOS RENUEVE Y VER SI PODEMOS COMPRAR A MERENTIEL"



El presente del equipo y las críticas constantes a Boca

“Estoy contento porque el equipo pudo ganar y la gente está contenta. Siempre pienso que las cosas van a ir bien, eso me pasa cada vez que vengo a nuestro estadio. Soy admirador de los futbolistas. Estos muchachos fueron bicampeones en 2020 y 2022. Hace poquitos días volvieron a ganar con Patronato una final contra un equipo que tenía mucha ilusión. Pero cuando Boca gana 3-0 una final, el otro equipo es muy débil. Cuando la ganan los otros, es todo una maravilla”

“Al hincha de Boca le pido que entienda el juego y tenga paciencia. Es lógico que los muchachos tengan un semestre en el que no puedan competir por el torneo, pero pueden jugar como hoy y eso es muy bueno”

Y también volvió sobre su postergado partido despedida: “Hay mucha gente que quiere hacerlo, a mí me da vergüenza, pasó mucho tiempo ya, no sé si me animó a poner el pantalón corto. Lo de Villarreal fue un momento inolvidable, entré al estadio después de 20 años, me dieron un cariño hermoso. Yo soy bostero e hincha del Villarreal, y sé que ellos son hinchas de Boca. Haber jugado ese día me dio más ganas de hacer ese partido acá. Estamos viendo si podemos. Trato de jugar a la pelota más para comer asado que otra cosa, si hay asado no tengo problema”.