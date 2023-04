Julián Álvarez marcó un golazo para el Manchester City

No importa si es titular o suplente. Tampoco si le dan 15 minutos o un tiempo entero. De la capacidad goleadora de Julián Álvarez no se puede dudar. Así lo ha demostrado este domingo al ser autor de un espectacular tanto en el partido entre el Manchester City vs. Fulham en el marco de la fecha 34 de la Premier League.

"Julián Álvarez":

Por su gol ante Fulham en la #PremierLeague pic.twitter.com/DFpJ0QyK2d — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 30, 2023

Lo que viene para el Manchester City

El Manchester City se alista para su próximo desafío en la Premier League. Por la jornada 28 (pendiente), el equipo de Josep Guardiola enfrentará a West Ham United en condición de local en el estadio Etihad. El duelo está programado para el miércoles 3 de mayo a las 2 de la tarde (hora de Perú y Colombia).

Tras intensas semanas de Premier League, el Manchester City encarará ante Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, la ida de las semifinales de la Champions. Los de Guardiola quieren la primera ‘Orejona’ de su historia.

Fuente: Depor