Cavallo le respondió a Cristina: "Solo servía café"

El exministro de Economía y autor de la convertibilidad, Domingo Cavallo, salió a contestarle a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sobre sus críticas al plan económico que se implementó en los '90 y además contó detalles de cómo se conocieron.

"Estoy acostumbrado a este tipo de actitudes de esta gente que realmente son malas personas", sostuvo Cavallo al ser consultado por las palabras de Cristina en el acto del jueves en La Plata, donde aseguró que Javier Milei es "discípulo" de Cavallo y que "la convertibilidad ya fracasó".

En dialogo con LN+, el exministro de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa, reveló que Néstor Kirchner lo "llamaba para consultar cosas" y que la relación con la vicepresidenta se rompió en 2003: "Se enojó porque no la habían invitado a una conferencia en París y a mí sí y, por ende, quedó celosa y decidió escracharme".

"¿Sabes qué hizo? Le pidió al titular de la SIDE que estaba en la Embajada de París que organizara un cacerolazo y fueron dos o tres personas cuando yo estaba en la conferencia y empezaron a hacer vibrar las cacerolas. Tenían una cámara, querían transmitir eso a la Argentina", detalló Cavallo.

Además, el economista agregó que el episodio no terminó ahí, sino que Cristina lo "había atacado con el megacanje", y le pedía a los jueces que lo "condenaran".

"La hija de Gils Carbó más la gente de Quebracho que trabajaba para la SIDE organizaron un escrache, fueron y tiraron huevos, hicieron toda una pantomima para que apareciera en los medios".

Cavallo cargó contra Cristina Kirchner

El exministro ninguneó a la vicepresidenta en su relación con Néstor Kirchner durante los años en los que gobernaba Santa Cruz antes de llegar al Poder Ejecutivo Nacional.

"Yo a ella no la conocía. Todas las veces que yo había ido a Río Gallegos a visitar a Néstor, el único rol de ella era venir y servir café. Y como si fuera poco, él no la trataba muy bien a ella en aquella época. Néstor sí se encargaba de tomar decisiones. Ella no es más que es una mala persona, y toda esa esa historia hace que su repudio a los noventa sea una gran farsa", sostuvo.

También cerró el recuerdo histórico al afirmar que asesoró a Néstor Kirchner tras la crisis del 2001 sobre la decisión Eduardo Duhalde de derogar la convertibilidad: "Yo le dije: ‘mirá, si pesifican va a ser un desastre porque la devaluación va a ser tremenda'. Por eso, no aceptó ser jefe de gabinete".

Por último, en una lectura de la actualidad económica, el exministro analizó que "Cristina sabe que si ahora devalúan se produce una especie de Rodrigazo y algo muy parecido a lo pasó con la pesificación del año 2002, está montada en una bomba.

