Otra baja para la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

A pesar de los intentos del entrenador de Javier Mascherano y su viaje a Europa para pedir por los juveniles argentinos, Nicolás Paz no será autorizado para participar en el Mundial Sub-20 con su país.

El Real Madrid le comunicó al joven mediocampista e hijo del exjugador Pablo Díaz (exNewell's, Banfield y Tenerife de España) que no será cedido y es una nueva baja en el Seleccionado nacional de cara a la Copa del Mundo.

Además, el conjunto Merengue le dio la negativa a Álvaro Rodríguez, de Uruguay y Vinícius Tobías de Brasil, por lo que también serán bajas en sus Selecciones en el torneo internacional de juveniles que se llevará a cabo del 20 mayo al 11 junio en la Argentina.

Las bajas en la selección Argentina Sub 20

La ausencia de Paz se suma a la de Alejandro Garnacho luego de que Manchester United no cambiara su postura y no le permitiera jugar con la Albiceleste en el Mundial. El delantero hizo sus intentos hablando con los dirigentes, pero fue el propio Erik Ten Hag, entrenador de los Diablos Rojos, lo confirmó en la conferencia de prensa: "No, no lo liberaremos".

Ahora, la duda de si podrá ser parte del conjunto de Mascherano es Facundo Buonanotte que es parte del equipo inglés Brighton y aunque también parece complicado, se espera que en los próximos días se defina.

