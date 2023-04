Tucumán, la tierra donde los pueblos se pierden bajo el agua

Una buena parte del pueblo de Niogasta (Nueva Trinidad) está hace un mes bajo el agua del imprevisible río Chico, y desde entonces hay unas 25 personas evacuadas en el Centro Integrador Comunitario (CIC), mientras que más de un centenar se mudó a casas de parientes en localidades cercanas, todos sumidos en la angustia de no saber que será de su futuro.

El drama se agravó otra vez con la nueva crecida del jueves a la noche, ensañándose con este paraje, del sudeste de Monteagudo, que exhibe una imagen devastadora. Agua por todos lados, con tramos del camino de acceso con varios socavones.

Enjambres de mosquitos todos lados invaden cada rincón y se mezclan con el mal olor de los peces y animales muertos. “Este lago sin fin al parecer no se va a retirar nunca. La gente se fue hacia donde pudo y los pocos animales que sobrevivieron, aunque siguen aquí, no tienen espacio para pastar” relató don Vicente Salazar, de 81 años.

El vive desde siempre en el lugar y es uno de los pocos afortunados que en estos días tiene su casa en un espacio alto y seco. Ahí nomás, a unos 150 metros del camino principal, ya está el interminable espejo de agua en el que vivían unas 24 familias obligadas a abandonar para siempre sus casas, la mayoría prácticamente reducida a escombros.

Sin embargo hay unos cuantos residentes obstinados que se han plantado a cuidar lo poco que les quedó. Se fueron sus esposas y sus hijos. Y por increíble que parezca, los ladrones no descansan ni siquiera en ese contexto. A Salazar algunos damnificados le confiaron vacas y toros para que las resguarde hasta que algún día el agua se aleje.

“Esta maldición viene desde 1977. Ese año se produjo una creciente impresionante. El agua arrastró mis ovejas, las amontonó contra el alambrado y ahí murieron ahogadas. Ahora pasó lo mismo con muchos animales de la gente. Esta historia se fue agravando porque nunca se hizo nada en el río”, denunció.

“El cauce está trancado en el fondo con ramas de árboles, troncos y las toneladas de sedimentos que vino arrastrando desde los cerros. Por eso se abre y avanza sobre nosotros”, aseguró el lugareño. “Por este pueblo no viene ninguna autoridad. Cuando lo hace es para pedir que se la vote. Por eso estamos despareciendo”, añadió.

Salazar, que vive con un hijo y un nieto, admite que tarde o temprano va a tener que abandonar su tierra. Es que el río acecha y gana terreno. “Si me tengo que ir, no sé adónde iremos. Y además no tendremos de qué vivir. Aquí está nuestra vida”, remarcó.

En el edificio del CIC están unas 25 personas, entre ellas ocho niños. Ahí permanecen desde hace cuatro semanas. La carga de angustia que tienen es tal que se quiebran a poco de comenzar a hablar y lloran por todo lo que perdieron. Ermelinda Medina está con su esposo, adulto mayor, y un hijo. Ella vivió varios años en Sud de Lazarte.

“Ahí tenía animales y cultivos que terminaron bajo el agua. Todo se convirtió en un mar”, contó. Por esa razón emigró luego con su familia a Niogasta. Su cuñada le cedió un terreno en el que levantó su nueva casa y crió animales.

“El agua nos volvió a despojar de todo. Una desgracia tremenda. De un día a otro nos quedamos sin nada. Y aquí estamos ahora con la incertidumbre de no saber en qué lugar vamos a terminar”, dijo. “Sud de Lazarte era lindo. Los fines de semanas se armaban partidos de fútbol y reuniones familiares. Había vida y éramos felices. Pero el río sepultó todo”, se lamentó.

Marcelo Pacheco, otro de los evacuados, está en el CIC con su padre y dos sobrinos. Dice que su casa quedó en medio de un lago del que lograron salir en canoa. Apenas logró rescatar algunas ropas y calzados. “Esto es terrible. Nos han dicho que nos tenemos que ir de nuestras tierras. Que nos van a dar otro terreno con una casilla en otro lugar. Para nosotros es algo tremendo porque no vamos a tener de qué vivir”, advirtió.

La gente teme que, según contaron, les suceda lo mismo que a muchas familias de Sud de Lazarte a las que les dijeron funcionarios del Gobierno que se fueran a alquilar en Monteagudo o La Madrid hasta tanto se les adjudique una vivienda nueva. Pero aseguraron que estas “desde hace años andan deambulando de un lugar a otro sin que se les haya dado lo prometido”.

En el CIC los evacuados reciben atención médica y provisiones de mercaderías cada dos semanas. Cocinan con carne que, según dijeron, adquieren ellos mismos. En el dispensario se informó que pese a la proliferación inquietante de mosquitos, solo se reportó un caso de dengue en un hombre que estuvo varios días en la capital.

Gladys Medina, secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, visitó a los damnificados y les aseguró que el Gobierno está en procura de obtener un terreno a fin de reubicarlos en un lugar seguro y, por lo pronto, en casillas de maderas.

“Nosotros estuvimos viviendo dignamente y por culpa de un río al que nunca se lo trabajó, ahora estamos en la calle. Por eso, primero exigimos que cumplan con la promesa lo antes posible. Que no nos hagan como a la gente de Sud de Lazarte que se las abandonó. Y que la solución sea para que volvamos a vivir dignamente. No aceptaremos que nos reubiquen en medio de la nada y con nuevos peligros”, advirtió doña Angélica Salvatierra.

El comisionado comunal, David Elías, sostuvo que por instrucción de la provincia, está abocado a la búsqueda de una propiedad en la que se puedan instalar las familias que se quedaron sin casa.

“Son 24 grupos familiares que necesariamente tienen que abandonar sus terrenos al sufrir la destrucción de sus casas y quedar expuestos a peligrosas crecientes del río”, dijo.

“La tarea no es fácil, además hay varias personas que se resisten a abandonar el lugar. Es algo entendible, pero los riesgos son enormes. De todos modos confío en que pronto la gente tendrá una solución por parte de la provincia. En esa diligencia estamos”, concluyó.