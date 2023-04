Aprehendieron a ladrones que robaron en la Comuna del Chañar

En la fecha y a horas 10:30 aproximadamente compareció por antes la dependencia policial, denunciando que en el día de hoy, a horas 08:30 aproximadamente se da con la ingrata novedad que en la Comuna de El Chañar habrían cometido un ilícito sustrayendo 01 ventilador de Pie de color negro de marca KANJIHOME el que se encontraba en una habitación del primer piso, 01 desmalezadora de color naranja con detalles en negro, caño color plomo la que se encontraba guardada en un deposito, 2 televisores uno de marca RCA de 55 pulgadas, y el otra de marca NOBLEX de 50 pulgadas los que se encontraban en el centro de monitoreo, 01 pava eléctrica de color blanca marca no recuerda la que se encontraba en la cocina de la planta baja, 01 taladro de color rojo de marca BLACK AN DEKER, 01 amoladora de igual marca color no recuerdo ambos objetos guardados en el deposito, 01 auricular de radio de color blanco marca no recuerdo guardado en el primer piso.

Encontraron los objetos

En base a las averiguaciones realizadas se pudo establecer quiénes fueron los autores materiales del presente hecho. Teniendo en cuenta los datos obtenidos es que el Sub Comisario Brandan Javier (Jefe de comisaria) junto a los auxiliares de Turno Oficial Ayudante Hassan Diego, Of. Sub Ayte. Suarez Diego y con la colaboración del Oficial Auxiliar Cansino Gabriel de J.F. Z-1 y personal Sub Alterno de guardia continuando con las tareas investigativas logramos encontrar en un predio lleno de pastizales alguno de los objetos sustraídos siendo una maquina desmalezadora de color naranja con detalles en color negro de marca LP LUSQTOOFF modelo LD52-7, 01 ventilador de color blanco con su motor de color negro en el que posee una leyenda KANJIHOME. Continuando con la tarea investigativa fue que momentos posteriores se logró la aprehensión de los sujetos en inmediaciones de sus domicilios.

Uno de ellos manifestó ser su madre del acusado en mención y al ponerle en conocimiento de la presente situación, fue que de manera voluntaria nos permitió el acceso al domicilio de uno de sus hijos, lugar donde se encontraban los 2 televisores siendo un Led de 55 pulgadas de marca RCA y un televisor de marca NOBLEX de 50 pulgada ambos de color negros siendo estos parte de los elementos sustraído.

El Oficial Hassan Diego procede a ponerle en conocimiento mediante conducto telefónico a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de turno siendo atendido en la persona de la Dra. DIP NAILA quien interiorizada de los por menores dispone: que en cuento a los ciudadanos quedan aprehendidos, se le extraiga un juego de ficha dactilar, se les haga conocer los derechos, se les ponga en conocimiento a la defensoría en caso de no tener abogado particular, se agreguen tomas fotográficas del lugar donde se hallaron parte de los objetos sustraídos y que todas las actuaciones sean remitidas al provisto oficial de la U.F. de Robos y Hurtos. Con respecto al menor no se adopten medidas privativas de libertad solo quedara en calidad de demorado. En cuanto a los elementos encontrados se labre acta de reconocimiento y entrega al denunciante.