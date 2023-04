Iliana Calabró presentó a su nuevo novio

Luego de su escandaloso divorcio de Fabián Rossi, y de su experiencia fallida con el Tano Antonello Gandolfo, Iliana Calabró volvió a apostar al amor. Días atrás, en Socios del espectáculo habían adelantado que la actriz estaba nuevamente en pareja. Ahora, en el programa de El Trece mostraron las primeras imágenes de su nuevo novio, a quien se presentó en sociedad y juntos revelaron algunas intimidades de flechazo, que incluye a una famosa como celestina.

La hija de Juan Carlos y Coca fue sorprendida en un estacionamiento con su pareja. Primero, las cámaras lo abordaron a él, Luis, un empresario marmolero oriundo de Capital Federal, quien se mostró reacio a contestar las preguntas del cronista Santiago Riva Roy. “Preguntale a ella”, alcanzó a decir, con timidez y agregó que los habían presentado “amigos en común”, mientras intentaba abonar la cochera. Finalmente, apareció Iliana y dio algunos detalles de su nueva relación.

Amigos en común

“Ya sé que es un tipazo. Nos presentaron amigos en común, nuestro joyero y Ana Rosenfeld, cada uno por separado”, señaló la actriz con una sonrisa. Y agregó los argumentos que le dieron para vender el candidato. “Que me querían presentar a un amigo, que es un buen tipo, que no sabés lo qué es, que es tan buen tipo”, enumeró.

Según contó la protagonista de Sex, tanto el joyero como la abogada venían insistiendo desde el verano para hacer la presentación, hasta que lograron juntarlos. Y con sus respectivos pálpitos no estaban equivocados. “No soy del touch and go y y encontré una especie en extinción”, cerró, antes de subirse al auto en el que la esperaba Luis en el asiento del conductor. Y cuando fue nuevamente abordado por el cronista, levantó su ventanilla y puso primera.

Más allá de algunas relaciones ocasionales, la última pareja formal de Iliana había sido el italiano Antonello Gandolfo. El noviazgo duró cuatro años y se terminó en 2019, cuando el empresario decidió regresar a Italia para cumplir con sus obligaciones laborales. “Es mucha distancia. Quizás tiene que ver con lo que cada uno espera de cada relación. Una pareja es de presencia, de compañía, del día a día. Volvió a su tierra por la crisis, a probar suerte allá. Yo sentía que se estaba enfriando la relación”, explicó durante una visita al programa de Mirtha Legrand.

Anteriormente, Iliana había estado envuelta en un escándalo cuando su exmarido, Fabián Rossi, estuvo involucrado en la causa conocida como la ruta del dinero K, por lo que fue condenado a cinco años de prisión en febrero de 2021. Por entonces, la actriz optó por mantener un perfil y explicó los motivos.

“Decidí correrme del tema porque me parece que es respetuoso para mis hijos, fundamentalmente. Por eso prefiero no expedirme sobre eso. Para mí, es algo que pasó, que ya fue…”. Luego agregó: “Una etapa cerrada y, por eso, no quiero hacer nada que nos traiga dolor a mi familia. Como decía, fundamentalmente, a mis chiquitos que para mi siempre van a ser mis chiquitos. Por eso me reservo el derecho de guardarme mi opinión acerca del tema”.