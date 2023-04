No existe ni siguiera una palabra en el diccionario que pueda definir a una madre que perdió a su hijo. Porque, definitivamente, es una situación imposible de graficar. Pero que, lamentablemente, sucede. Y a Maru Botana le ocurrió el 21 de septiembre de 2008, cuando el pequeño Facundo de apenas seis meses de vida, falleció de muerte súbita.

En ese momento, la repostera se encontraba de vacaciones junto a su marido, Bernardo Solá, y el resto de sus hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago, por lo que el bebé había quedado al cuidado de su abuela, Susana. Así que el sentimiento de angustia fue todavía mayor. Ella, sin embargo, sacó fuerzas para seguir abocada a su familia. Y tiempo después se convirtió en mamá de Juan Ignacio e Inés. No obstante, nunca pudo superar el dolor por la pérdida de su hijo.

Así las cosas, invitada a Noche al Dente, Botana contó qué fue lo que la ayudó a superar el terrible momento de tener que despedir a su bebé. “El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos que había un blog de un chico que se llamaba: ‘Fuerza Maru’. Ahí me escribía todo el mundo, y fue una súper compañía para mi”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Yo lo leía todas las noches, son esos momentos en el que vos estabas con tu bebé y yo terminaba destrozada. Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento. Todo lo que me llegaba fue una devolución enorme de la gente que yo no sabía que me seguía. Me llegaban cartas y cartas de todas partes del mundo, era impresionante”.

Finalmente, Maru reconoció: “Eso, mi familia y todo lo que me rodeaba fue como decir... Vamos”. Y, consultada por Fernando Dente, reconoció que toda esa energía la potenció. “Me hizo disfrutar minuto a minuto, el día a día, tratar de minimizar los problemas y también por eso quise tener más hijos... hay que seguir”, concluyó con la voz entrecortada.

El posteo de Maru Botana cuando Facundo hubiera cumplido 15 años

El pasado 5 de marzo, día en el que su hijo hubiera cumplido 15 años, Maru había hecho un sentido posteo en Instagram. “Feliz cumple amorcito, hoy es tu día , nuestro día. En este día festejamos el poder haber seguido y poder sentirme más liviana. Era así la consigna, y aquella mochila de piedras, cada año se lleva mejor, y estás en mi siempre. Facu hoy quiero postear una foto de un blog que inventó un chico que no conocí aun, y me encantaría conocer. Alguien que ese mismo día que te fuiste, lo publicó y ayudo a conectarme con todos y que me escriban para ayudarme”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Esta semana en particular, sé que estoy distinta, que las cosas me cuestan más y que tu falta me hace un stop. Pero creo que vos especialmente me mandás una semana con todo para que no pueda quedarme en lo triste sino ir por la alegría. Esos días me enviaste sobre todo momentos de mucho amor de mi gente, de los que están ahí siempre. Eso me impresiona mucho, porque a pesar de que en estos días mi corazón está triste, el amor de todos en distintas situaciones me ayudo mucho”.

Botana terminó su homenaje, al que llenó de emojies de corazones, diciendo: “Te extraño muchísimo y hoy especialmente que recuerdo todo tu nacimiento, las ganas de abrazarte me hacen emocionar, pero pude, pudimos y eso es lo más. Nos dejaste mucho Facu, y hoy especialmente entiendo que estuviste poquito, pero tu vida en nuestra familia dejo un huellón. Sobre todo el amor que dejaste en la familia nos hizo seguir y no bajar. Este es mi festejo de 15, agradecer y tenerte siempre en mi”.