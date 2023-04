Está destinada a mayores de cuatro años, con independencia de si cursaron o no la enfermedad. ¿Cuántas dosis tiene y en qué período de tiempo deben aplicarse?

En medio de uno de los brotes de dengue más significativos Argentina en el último tiempo, la Anmat aprobó la vacuna elaborada por la firma japonesa Takeda y busca así prevenir la infección viral. Cabe destacar que, hasta el momento, no habían vacunas que prevengan el dengue y que aún no hay medicamentos que curen esta enfermedad, que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti.



Hasta ahora se sabe que la inyección está destinada a los mayores de cuatro años, con independencia de si cursaron o no la enfermedad. Está contraindicada en embarazadas y en personas inumunosuprimidas.

12 cosas que deberías saber sobre la vacuna contra el dengue

Su composición tiene como base al serotipo 2 y se le agrega material genético de los restantes (1, 3 y 4) con el objetivo de ofrecer una protección integral contra todas las formas de dengue que circulan en el planeta.

“Su principal característica es que protege contra los cuatro serotipos del virus que circulan en todo el mundo. Fue probada en un ensayo clínico muy extenso en más de 20.000 personas durante cuatro años y medio, con lo cual parece muy promisoria”, destacó Mario Lozano, virólogo del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes, a Página 12.

Vacuna contra el dengue: cuántas dosis son y cada cuánto se aplican

Su forma de administración cosiste de dos dosis que deben ser aplicadas en un intervalo de tres meses. En cuanto al almacenamiento, requiere conservación en heladera a una temperatura de entre 2 y 8° centígrados.

En el estudio clínico Tides citado por La Nación, se demostró que, con dos dosis, se puede reducir un 84 % las hospitalizaciones por dengue y un 61% el riesgo de dengue sintomático. Además, probó un excelente perfil de seguridad, sin embargo desde la cartera sanitaria nacional insisten en sostener las medidas de prevención.



La vacuna Takeda, también conocida como Qdenga, recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia y, posteriormente, en la Unión Europea en diciembre de 2022. Luego, le siguieron el Reino Unido, en enero de 2023, y recientemente ha sido también aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa). Su utilización está contemplada para zonas endémicas.

Qué implican los casos asintomáticos de Dengue

De acuerdo con informes del Ministerio de Salud nacional, en la Argentina la epidemia de dengue ya afectó a más de 56.000 personas. Pero los casos reales de personas afectadas por el virus que se transmite a través de las picaduras de mosquitos serían muchos más, aunque no manifiesten los síntomas.

Se calcula que por cada paciente con síntomas (como fiebre, dolor en articulaciones y dolor de cabeza), hay otras 3 personas que tuvieron dengue asintomático. Por lo cual, la mayoría no son registrados en el sistema de salud. Esto significa que las infecciones reales por esta enfermedad en Argentina podría haber superado los 200.000 casos.

También se estima que esas personas con dengue asintomático pueden ser picadas por mosquitos, elevando la posibilidad de un aumento de los casos, ya que estos insectos pueden infectarse con el virus y a su vez transmitirlo a personas sanas.

Para todos los casos, se recomienda la misma prevención: eliminar los criaderos de mosquitos y larvas que pueden estar en espacios y recipientes dentro y fuera de los edificios. También se aconseja usar repelentes al salir al aire libre.